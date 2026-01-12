Con Baglietto como estandarte, Santa Fe presentó su delegación para Cosquín 2026

El sábado 24 de enero, la Delegación Oficial de la Provincia de Santa Fe será protagonista en la primera luna del Festival de Cosquín, el encuentro folclórico más importante del país, con la participación estelar de Juan Carlos Baglietto. En esta ocasión, la cultura santafesina ofrecerá en el escenario central de la Plaza Próspero Molina un espectáculo que rendirá homenaje al Brigadier Estanislao López, en conmemoración por los 240 años de su nacimiento.

“Es un enorme desafío renovarnos cada año para desplegar el trabajo artístico de la delegación en Cosquín”, remarcó la ministra de Cultura, Susana Rueda, el sábado en el ensayo general que la delegación realizó en ATE Casa España de la ciudad de Santa Fe.

En este sentido, aseveró que “en esta edición más que nunca, con un homenaje a la figura del Brigadier López. Será artístico en su realización pero político en su contenido, en su concepto porque elegimos una figura que, como subraya el gobernador Maximiliano Pullaro, representa los valores que hoy los santafesinos demandamos: Federalismo como valor, fuerza y coraje para cambiar la realidad, y apertura para promover recursos para el desarrollo de un territorio que pretendía ser soberano”.

Además, Rueda anunció que “el cantante Juan Carlos Baglietto será parte de la delegación oficial santafesina. Es un lujo y un placer que nos acompañe en este homenaje a un hombre fundamental para la construcción del federalismo argentino. En el escenario de Cosquín vamos a inaugurar, junto a uno de los integrantes de la Trova Rosarina, el Año del Brigadier”.

Baglietto, presente en el ensayo del sábado, remarcó que con esta participación regresará al tradicional escenario de Cosquín como parte de la delegación oficial. “Ya participé en otra oportunidad de la delegación de Santa Fe, y me genera un enorme agradecimiento y un profundo orgullo volver a ser convocado”, valoró.

“Cada vez que uno recibe una invitación así, la toma como un reconocimiento y también como una responsabilidad. Volver a Cosquín, volver a pisar la Plaza Próspero Molina, siempre es un gusto enorme y un gran desafío. Y en este caso, además, se suma el hecho de que vamos a abrir el festival, lo cual tiene un peso simbólico muy fuerte”, señaló Baglietto.

En escena

El espectáculo estará dividido en tres bloques. El primero, histórico, focalizará en la figura del Brigadier López, invicto en el campo de batalla y triunfador en el terreno social y político, aunando voluntades y generando leyes.

El segundo momento enfocará en la primera gran corriente migratoria que pobló el suelo santafesino. Y el tercer y último bloque conectará con el presente, girando en torno a la pregunta de ‘qué nos vuelve invencibles’.

La delegación estará conformada por un cuerpo coreográfico integrado por 42 personas, provenientes de Álvarez, Alvear, Cañada Rosquín, El Trébol, Esperanza, Firmat, Gálvez, Reconquista, Rosario, Rufino, San Martín de las Escobas, San Jorge, San Justo, Santa Fe, Santo Tomé, Venado Tuerto, Vera, Villa Constitución, Villa Gobernador Gálvez, Villa Guillermina y Wheelwright, bajo la dirección general de Marcelo “Tatú” Díaz.

La banda músical estará integrada por Nahuel Ruiz (bandoneón), Ariadna Bruschini (violín), Yiyo Alancay (guitarra), Maxi Aguirre (bajo), Mauricio Palavecino (batería), Homero Chiavarino (guitarra y acordeón), más las voces de Juan Carlos Baglietto, Vicky Alancay, Caro Lorenzatti y Ramiro Cabral.

Previo al primer ensayo general de la Delegación, Baglietto se mostró entusiasmado con el proyecto: “Ya me junté varias veces con el director musical, Homero Chiavarino, con quien venimos trabajando hace tiempo el repertorio, y también con el director general, Marcelo Díaz. Tuvimos varias reuniones y ensayos en privado, más de los que uno imagina. Ahora empieza esta etapa tan interesante, que es juntar todas las piezas, ver cómo dialogan la música, la danza, lo escénico, y empezar a palpitar concretamente lo que va a pasar arriba del escenario”.

