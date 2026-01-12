Tragedia en la Autopista Santa Fe-Rosario: murió un hombre tras chocar contra un caballo

Un hombre perdió la vida en un fatal siniestro ocurrido este lunes por la mañana en la Autopista Santa Fe-Rosario. Por motivos que son materia de investigación, la víctima colisionó contra un caballo suelto y, producto de las heridas que sufrió, falleció horas más tarde en el Hospital José María Cullen, donde había sido ingresado de urgencia.

Según se conoció, la persona fallecida se trata de un agente penitenciario identificado como Juan Alberto G.R., de 43 años. El lamentable episodio se produjo en el kilómetro 132 del corredor que une la capital provincial con Rosario.

Si bien se investigan los pormenores del accidente, se conoció que el hombre salió despedido del habitáculo por el impacto y su vehículo quedó volcado sobre la mano con sentido hacia Santa Fe. En tanto, el equino quedó tendido sobre la cinta asfáltica en la mano contraria.

Lo ocurrido demandó un amplio operativo policial y de seguridad y obligó a restringir la circulación en la Autopista. Si bien no fue interrumpido el tránsito, sí se llevó adelante una reducción parcial en ambas calzadas.

