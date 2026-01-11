Mataron en México a un peluquero santafesino

Un santafesino oriundo de la localidad de Fray Luis Beltran fue asesinado a balazos en la ciudad mexicana de Tulum, donde residía desde noviembre pasado. La víctima fue identificada como Jonatan Emanuel Minucci, un peluquero de 37 años.

El hecho se produjo el viernes cerca de las 14 dentro de un bar ubicado sobre la carretera federal que une Tulum con Felipe Carrillo Puerto, en el estado de Quintana Roo. Según los primeros reportes, al menos una persona ingresó al establecimiento y comenzó a disparar, lo que provocó escenas de pánico entre clientes y trabajadores del lugar.

Minucci recibió múltiples impactos de bala en el rostro, el cuello, el pecho y los brazos. Fue trasladado de urgencia al Hospital General IMSS-Bienestar de Playa del Carmen, donde quedó internado en grave estado. Su fallecimiento fue confirmado este sábado alrededor de las 17.30.

De acuerdo a la información oficial, otras dos personas resultaron heridas durante el ataque. Se trata de un hombre de 30 años oriundo del estado de Veracruz y otro de 34, residente en la Ciudad de México y empleado federal. Ambos permanecen bajo observación médica.

Testigos indicaron que dentro del local se escucharon al menos ocho detonaciones de arma de fuego calibre 9 milímetros. Hasta el momento no se informaron detenciones y la Justicia mexicana continúa investigando el hecho para identificar a los responsables.

El crimen se produjo en un contexto de hechos violentos reiterados en la zona, donde en menos de 48 horas se registraron otros ataques armados. Horas antes del asesinato del santafesino, un episodio similar había dejado una persona muerta, y más tarde se reportó otra balacera en la colonia Arrecifes.

La noticia generó una profunda conmoción en la comunidad de Fray Luis Beltrán, de donde Minucci era oriundo. A través de redes sociales, familiares, amigos y vecinos expresaron su dolor y lo recordaron como una persona trabajadora que había viajado a México con la expectativa de mejorar su futuro.