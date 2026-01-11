Una pareja detenida por exhibiciones obscenas en la vía publica

Dos personas fueron detenidas y trasladadas a la Comisaría 12da. de nuestra ciudad, por realizar exhibiciones obscenas en la vía pública y a plena luz del día. El hecho ocurrió en 12 de Septiembre al 3600 tuvo momentos de tensión cuando uno de los sujetos reaccionó de manera violenta al accionar policial.

Según trascendió, efectivos del Comando Radioeléctrico acudieron a la escena ante un llamado al 911, advirtiendo sobre lo sucedido. Al arribar, los agentes constataron la presencia de un hombre y una mujer realizando actos obscenos en un espacio visible desde la vía pública, expuestos a la mirada de terceros y transeúntes.

Desde la Policía informaron que, al intentar identificar a los involucrados y solicitarles que cesaran su accionar, ambos reaccionaron de manera hostil. En ese sentido, detallaron que la situación se tornó más tensa cuando el masculino se resistió al procedimiento.

Finalmente, ambas personas fueron aprehendidas y trasladadas a sede policial para la continuidad de las actuaciones correspondientes. El episodio quedó a disposición de la autoridad judicial competente, mientras que desde la fuerza destacaron el rápido accionar ante una situación que generó malestar y preocupación entre los vecinos del sector.

