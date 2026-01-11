Lunes 12 de enero de 2026

Policiales — 11.01.2026 —

Una pareja detenida por exhibiciones obscenas en la vía publica

El hecho ocurrió en un terreno ubicado en 12 de Septiembre al 3600. Un hombre y una mujer fueron trasladados a la comisaría por realizar exhibiciones obscenas a plena luz del día.

Los detenidos fueron trasladados a la Comisaría 12da.
Los detenidos fueron trasladados a la Comisaría 12da.

Dos personas fueron detenidas y trasladadas a la Comisaría 12da. de nuestra ciudad, por realizar exhibiciones obscenas en la vía pública y a plena luz del día. El hecho ocurrió en 12 de Septiembre al 3600 tuvo momentos de tensión cuando uno de los sujetos reaccionó de manera violenta al accionar policial.

Según trascendió, efectivos del Comando Radioeléctrico acudieron a la escena ante un llamado al 911, advirtiendo sobre lo sucedido. Al arribar, los agentes constataron la presencia de un hombre y una mujer realizando actos obscenos en un espacio visible desde la vía pública, expuestos a la mirada de terceros y transeúntes

Desde la Policía informaron que, al intentar identificar a los involucrados y solicitarles que cesaran su accionar, ambos reaccionaron de manera hostil. En ese sentido, detallaron que la situación se tornó más tensa cuando el masculino se resistió al procedimiento.

Finalmente, ambas personas fueron aprehendidas y trasladadas a sede policial para la continuidad de las actuaciones correspondientes. El episodio quedó a disposición de la autoridad judicial competente, mientras que desde la fuerza destacaron el rápido accionar ante una situación que generó malestar y preocupación entre los vecinos del sector.
 

    • comment DEJE SU COMENTARIO
    info
    IMPORTANTE: Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellas pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algun comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar.

    campos obligatorios *

    refresh
    LO MÁS LEÍDO
    arrow_upward