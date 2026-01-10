Sauce Viejo: robó piedras del frente de la casa de Mario Pereyra y el músico lo “escrachó”

“Mañana hago la correspondiente denuncia, si no devolvés lo que te llevaste de mi vereda”. La advertencia quedó hecha en redes sociales y corresponde al músico Mario Pereyra, quien se hartó de que le roben piedras que colocó en el frente de su casa, en Sauce Viejo, para nivelar el terreno y poder estacionar vehículos sin inconvenientes.

El último episodio, el desencadenante del posteo, se produjo este sábado por la mañana y quedó registrado por la cámara de seguridad de la vivienda, que el cantante posee a orillas de la Ruta Nacional 11 en la vecina localidad sauceña.

Las imágenes difundidas por el artista en su cuenta de Instagram son claras. Se observa cómo un vehículo frena en el lugar, su conductor desciende del habitáculo, toma una pala y comienza a cargar las piedras en un balde.

En declaraciones realizadas a Aire de Santa Fe, Mario Pereyra detalló que se trata de un predio que está en obras de reparación y que el empedrado fue colocado para que los vehículos que llegan hasta allí puedan estacionar sin inconvenientes. Además lamentó que es el tercer robo de este estilo que sufre.

El cantante advirtió que el lunes realizará una denuncia formal si el responsable del hecho no se arrepiente y devuelve lo robado.