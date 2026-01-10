Sábado 10 de enero de 2026

Interés General — 10.01.2026 —

Acuerdo Mercosur–UE: los sectores con más oportunidades para trabajar y cobrar en euros

El acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea abre nuevas oportunidades para que más argentinos exporten servicios y accedan al mercado europeo. Las áreas vinculadas al conocimiento, la tecnología y los servicios profesionales se perfilan como las más favorecidas.

El acuerdo entre el Mercosur y la UE puede abri nuevas oportunidades para trabajadores argentinos.
Por: santotoméaldía /

El acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea abre nuevas oportunidades para la Argentina, no solo en exportaciones, sino también en el plano laboral y profesional. El tratado permitirá el acceso a un mercado de unos 500 millones de consumidores y plantea un escenario favorable para la exportación de servicios.

El especialista en comercio internacional Carlos Alejandro Nahas señaló que, si bien la implementación será gradual, ya se perfilan sectores en los que los argentinos podrán ofrecer su trabajo al mercado europeo y generar ingresos en euros.

Entre las áreas con mayor potencial se destacan las industrias basadas en el conocimiento, como el desarrollo de software y aplicaciones, los servicios profesionales (contadores y auditores especializados en normas de la UE), el diseño, la ingeniería y las ciencias exactas, rubros que permiten trabajar de manera remota y no dependen de la logística física.

El acuerdo también implicará mayores exigencias en estándares de calidad y trazabilidad. En ese contexto, algunas industrias locales, como la textil y la del calzado, aparecen entre las más sensibles, aunque con margen para reconvertirse mediante inversión y adaptación tecnológica.

Además, se espera que el tratado impulse la llegada de inversiones europeas, especialmente en sectores como la agroindustria y la energía, con el objetivo de avanzar hacia un perfil exportador con mayor valor agregado y manufacturas industriales.

