Detienen a dos personas por el doble homicidio en aguas del río Coronda

La Policía de Investigaciones (PDI) detuvo este viernes a dos hombres que estarían vinculados al doble homicidio ocurrido en Sauce Viejo, en aguas del río Coronda. En los operativos también se logró el secuestro de armas de fuego, municiones y teléfonos celulares, elementos considerados de interés para la causa.

Los detenidos fueron identificados como J. S., de 61 años, y M. A. P., de 42, ambos puesteros isleños. Las actuaciones se desarrollaron en el marco de la causa caratulada como doble homicidio calificado por el uso de arma de fuego, con intervención del fiscal Carlos Lacuadra.

Los procedimientos incluyeron allanamientos en dos viviendas ubicadas en la zona de islas, que se llevaron adelante con los recaudos legales correspondientes y la colaboración del Grupo de Operaciones Especiales (GOE) de la URI y personal de Los Pumas. Durante esas diligencias, los efectivos incautaron una escopeta calibre 16 con ocho cartuchos, una escopeta calibre 12 con 31 cartuchos y tres teléfonos celulares, que serán sometidos a peritajes.

La investigación está a cargo de la División Homicidios de la PDI Región I, dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia, y se originó a partir del hallazgo de dos hombres sin vida el pasado 31 de diciembre, en inmediaciones de calle Jujuy y el río Coronda, en la ciudad de Sauce Viejo.

Las víctimas fueron identificadas como José Oscar Cabrera, de 30 años, y Martín Félix Cabrera, de 31, dos pescadores oriundos de Alto Verde, quienes fueron encontrados dentro de una embarcación tipo canoa, con heridas de arma de fuego.

Por disposición del fiscal interviniente, ambos detenidos fueron trasladados a sede policial y quedaron a disposición de la Justicia, mientras continúan las medidas para avanzar en el esclarecimiento del doble crimen.