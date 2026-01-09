Colonia San José: detienen a dos personas que transportaban 200 kilos de carne faenada

Dos personas fueron detenidas en la Autovía 19, a la altura de Colonia San José, por transportar unos 200 kilos de carne vacuna faenada. Según se sospecha, sería mercadería robada ya que no contaban con la documentación respaldatoria correspondiente.

Además, el vehículo en el que era transportada la carne se trataba de un furgón utilitario que no tenía el equipamiento de refrigeración ni las condiciones sanitaria adecuadas para el transporte de carne.

El operativo estuvo a cargo de agentes de la Unidad Operativa Regional 3 (UOR 3) de la Guardia Provincial. Como consecuencia, fueron secuestrados el vehículo y la mercadería, al tiempo que los involucrados quedaron a disposición de la Justicia.

Según trascendió, el vehículo fue detenido en el marco de un control de tránsito que se realizaba a la altura del kilómetro 8,5 de la Autovía 19. Si bien no se informó la identidad de los ocupantes del furgón, se conoció que son dos hombres mayores de edad oriundos de la ciudad de San Carlos Centro.

Todas las actuaciones procesales fueron realizadas, por cuestiones jurisdiccionales, en la sede de la Sección N° 11 de la Dirección General de Seguridad Rural “Los Pumas”, con asiento en la ciudad de Esperanza.