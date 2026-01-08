Jueves 08 de enero de 2026

Comenzó la edición 2026 del programa Verano Santoto

Consiste en actividades deportivas y recreativas destinadas a todas las edades. El Camping Municipal, el Balneario Municipal y el CEF N° 33 son las principales sedes de las propuestas.

Hay una gran variedad de actividades disponibles en el programa Verano Santoto 2026. (Foto: MST)
La Municipalidad de Santo Tomé informó que se dio inicio a una nueva edición del programa “Verano Santoto”. Se trata de una serie de actividades deportivas y recreativas destinadas a vecinos de todas las edades, con el objetivo de promover hábitos saludables, el encuentro comunitario y el disfrute de los espacios públicos durante la temporada de verano.

La propuesta contempla una variada agenda de disciplinas que se desarrollan en distintos puntos de la ciudad. Entre ellos, se destacan el Camping Municipal, el Balneario Municipal Brigadier López y el CEF N.º 33, con actividades pensadas para niños, jóvenes, personas adultas y adultas mayores.

Entre las propuestas que ya comenzaron se encuentran la Escuela de Natación, Acuaerobic, SUP (Stand Up Paddle), Gimnasia para Adultos, Yoga, Canotaje, Deportes en la Arena y Zumba, con horarios y modalidades adaptadas a cada grupo etario. Todas las actividades son gratuitas

Desde la Municipalidad indicaron que en esta edición se amplió el cupo de participantes y la disponibilidad horaria en comparación con el año anterior, con el objetivo de garantizar un mayor acceso a la comunidad.

También destacaron que, a través de esta iniciativa, se continúan impulsando políticas públicas orientadas a fomentar la actividad física, el bienestar y la integración social, fortaleciendo el uso de los espacios públicos y promoviendo una vida activa y saludable durante el verano.

Para más información o consultas, las personas interesadas pueden comunicarse al teléfono 4741678 o vía WhatsApp al 342 648 6445, o bien acercarse de manera presencial a la Dirección de Deportes (Libertad 1035), de lunes a viernes de 7:30 a 18:30 horas.
 

