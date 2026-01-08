Se cumple la primera jornada del paro municipal: cómo continúa el plan de lucha

Este jueves comenzó en Santo Tomé la primera jornada del paro total de actividades impulsado por los trabajadores municipales, en el marco del plan de lucha definido a nivel provincial por la Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales (FESTRAM). La medida cuenta con la adhesión del gremio local ASTEOM y se desarrolla sin asistencia a los lugares de trabajo.

La protesta se extenderá también durante la jornada de este viernes 9, completando así el paro de 48 horas resuelto tras el rechazo al ofrecimiento salarial presentado por intendentes y presidentes comunales. Desde el sindicato remarcaron que el reclamo responde a la falta de avances en la negociación paritaria y a la pérdida del poder adquisitivo de los salarios municipales.

Desde ASTEOM informaron que, pese a la medida de fuerza, el gremio se encuentra a disposición de las autoridades locales para coordinar guardias mínimas en los servicios esenciales, con el objetivo de garantizar prestaciones básicas a la comunidad durante ambas jornadas.

En paralelo, cabe recordar que el Ministerio de Trabajo de la provincia dictó la conciliación obligatoria y convocó a una audiencia para el próximo lunes 13, instancia a la que FESTRAM anticipó que asistirá, aunque ratificando las medidas ya resueltas por su plenario de secretarios generales.

Además, el plan de lucha no se agota esta semana. De no mediar una convocatoria formal a paritarias y una propuesta superadora, los sindicatos municipales ya anunciaron nuevas medidas de fuerza para la semana próxima, que incluirían otro paro de 48 horas, movilizaciones y cortes de ruta en distintos puntos de la provincia.

