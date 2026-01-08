Allanamiento por microtráfico: dos detenidos y droga secuestrada

Dos hombres mayores de edad fueron detenidos en Santo Tomé en el marco de una investigación por microtráfico de drogas, tras un allanamiento realizado por la Policía de Investigaciones (PDI).

En ese marco, personal de la División Microtráfico de la PDI allanó un domicilio ubicado en calle J. J. Paso, entre 9 de Julio y Colón, donde fueron detenidos O. C. A. y G. H. S. Durante el operativo se secuestraron aproximadamente 10 gramos de cocaína, 9,1 gramos de marihuana, una balanza de precisión, teléfonos celulares y distintos elementos vinculados al fraccionamiento de estupefacientes.

Además, los agentes incautaron un DVR con cámara de videovigilancia, municiones de distintos calibres, un cargador con cartuchos calibre 9 milímetros y una suma de $174.250 en efectivo.

El procedimiento fue ordenado por la Unidad Fiscal Especial de Microtráfico del Ministerio Público de la Acusación y estuvo a cargo del fiscal adjunto Éric Fernández, bajo la supervisión del fiscal Diego Vigo.

Por disposición del fiscal interviniente, ambos detenidos fueron trasladados a sede policial y quedaron a disposición de la Justicia mientras avanza la causa.

