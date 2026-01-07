Desvíos por la de repavimentación de la rotonda de acceso a colectoras

La Municipalidad de Santo Tomé informó que se encuentra en ejecución la obra municipal de repavimentación de la rotonda y distribuidora de colectoras en Santo Tomé Norte. Los trabajos se extenderán por un plazo estimado de 60 días y demandarán la implementación de una serie de desvíos y modificaciones y temporales en la circulación vehicular.

Según se detalló, durante este período, el ingreso a los barrios privados El Paso, Dos Lagunas, La Tatenguita y Santomás deberá realizarse exclusivamente por el acceso norte. Asimismo, el acceso a la zona de obra desde la autopista se encuentra vedado, por lo que no estará habilitada la circulación por ese tramo.

Las modificaciones mencionadas implicaron, además, la implementación de un operativo vial que incluye la canalización del tránsito vehicular por un camino alternativo señalizado con tambores, y el inicio de circulación en doble mano en sectores específicos, debidamente indicados.

Desde el Municipio solicitaron a los conductores respetar la señalización preventiva y las indicaciones del personal banderillero, con el objetivo de garantizar una circulación ordenada y segura durante el desarrollo de la obra.

Finalmente, señalaron que se trata de una intervención clave para mejorar la circulación y la seguridad vial en ese sector de la ciudad. Así como subrayaron que estas intervenciones forman parte de un plan integral de mejora de la infraestructura vial de la ciudad.

