Continúa el cronograma de pago a trabajadores y jubilados municipales
ASTEOM recordó que el cobro de sueldos por parte de activos y pasivos se completaba entre este miércoles 7 y el jueves 8.
Entre este miércoles y el jueves se completa el cronograma de pago a empleados y jubilados municipales.
La Asociación Sindical de Trabajadores Municipales (ASTEOM) recordó que entre este miércoles y jueves se completaba el cronograma de pago de los salarios de diciembre para activos y jubilados.
De acuerdo a lo comunicado, el grueso de los trabajadores municipales activos y pasivos tendrán acreditados sus haberes este jueves 8 de enero.
Respecto específicamente a los jubilados, aquellos que perciben un monto superior a $1.100.000 cobraban este miércoles 7 de enero.
Asimismo recordaron que los jubilados que cobran una cifra inferior a esa ya percibieron sus haberes el pasado 2 de enero.