Miércoles 07 de enero de 2026

Interés General — 07.01.2026 —

Pese a la conciliación obligatoria, FESTRAM ratificó las medidas de fuerza

La entidad que agrupa a los sindicatos de trabajadores municipales confirmó los paros de 48 horas previstos para esta semana y la próxima. El próximo martes habrá una audiencia en el Ministerio de Trabajo.

Desde FESTRAM señalan que el Plenario de Secretarios Generales es el único con facultades para suspender una medida de fuerza ya aprobada. (Foto: FESTRAM)
Por: santotoméaldía /

La Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales de la Provincia de Santa Fe (FESTRAM) ratificó las medidas de fuerza previstas para los días 8 y 9 de enero, a pesar de que el Ministerio de Trabajo provincial dictó la conciliación obligatoria y fijó una audiencia para el próximo 13.

Según informó la entidad sindical, la resolución oficial también alcanza a las medidas anunciadas para los días 15 y 16 de enero. Según explicaron, se debe a que el paro fue dispuesto por el Plenario de Secretarios Generales y este es “el único órgano con facultad para suspender o levantar la medida”.

Entre los argumentos expuestos, la Federación cuestionó la “falta de convocatoria a paritarias” por parte del Gobierno provincial, a pesar de que el pedido formal fue realizado el 31 de octubre de 2025 conforme a lo que establece la ley. Señalaron además que esta situación fue planteada incluso por representantes de municipios y comunas, sin obtener respuesta del área correspondiente.

Desde FESTRAM recordaron que, pese a la ausencia de una convocatoria formal, se realizaron encuentros en los que se ofrecieron aumentos salariales considerados insuficientes: un 2% para octubre, otro 2% para diciembre y un 1,8% para febrero como cierre del año 2025, propuestas que “fueron rechazadas por no ajustarse a las necesidades” del sector.

La Federación confirmó que asistirá a la audiencia del 13 de enero, en línea con su postura de “respeto al ámbito de conciliación”, aunque remarcó que “las dilaciones del Ejecutivo provincial y las ofertas salariales ‘exiguas’ llevaron al Plenario a definir el plan de lucha”.

Finalmente, FESTRAM adelantó que solicitará al Gobierno provincial que explique por qué, a su entender, “se obstaculiza el derecho a la sindicalización de los trabajadores municipales cada vez que reclaman mejoras laborales por las vías legales”. 

Hasta tanto se convoque a un nuevo Plenario para analizar la situación, el gremio ratificó la continuidad de todas las medidas dispuestas.
 

