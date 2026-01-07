Cisterna Luján Oeste: conformidad y expectativa por parte de las vecinales tras la recorrida

Luego de la recorrida que encabezaron autoridades municipales por la obra de la Cisterna Luján Oeste, referentes de las vecinales participantes se mostraron conformes y con buenas expectativas. Para ello fue fundamental el anuncio realizado por el propio intendente Miguel Weiss Ackerley, quien adelantó que “en los próximos días” estará operativa la primera etapa.

En ese sentido, Danisa Robledo, la titular de la vecinal Villa Luján, tal vez el sector más afectado por los constantes problemas con el suministro de agua, valoró el espacio de diálogo al que fueron invitados. Asimismo, reconoció que la actual es una realidad más alentadora respecto a la de las últimas semanas.

“La obra está a punto de funcionar y eso nos pone contentos porque venimos de hace mucho tiempo sin agua. Realmente el balance es positivo, esperamos que esto se concrete en días”, sostuvo.

Robledo indicó que en la vecinal que ella representa la falta de agua se arrastra desde hace más de un año y medio, incluso durante períodos de invierno. Por ello generó preocupación semanas atrás constatar pocos avances en la obra.

“Estábamos un poco preocupadas porque veíamos que la obra no avanzaba como habían planteado, pero realmente estas últimas dos semanas avanzó muchísimo. Estamos agradecidas de que se haya podido hacer esta reunión, para poder informar a los vecinos y esperamos que en en breve se pueda tener agua tratada”, completó.

En el mismo sentido se refirió Liliana Ríos, presidenta de la vecinal René Favaloro: “Celebramos el avance que ha tenido la obra en estos últimos días y más esta unión que destacó el senador Garibaldi. Acá somos cuatro vecinales que venimos luchando desde hace tiempo y el objetivo es que con el trabajo conjunto nuestro, de la Municipalidad y la Provincia, Santo Tomé sea una ciudad mucho mejor”.

Graciela Mondino, de la vecinal Dos Rutas, indicó que “estamos más tranquilas porque estamos más cerca de que todos los vecinos tengan agua como corresponde”.

Finalmente, Doris Oronás, presidenta de la vecinal 12 de Septiembre, sostuvo que “a veces los procesos no se condicen con la necesidad de los vecinos. Hace más de un año que se viene padeciendo esta situación, pero hoy celebramos que ya estamos a días de contar con el servicio y que esto nos abre las perspectivas de una futura ampliación de la red”.

