Luego de una recorrida, anunciaron que la cisterna Luján Oeste estará operativa "en los próximos días"

Tras realizar una recorrida informativa sobre el avance de la primera etapa de la Cisterna Luján Oeste, autoridades municipales anunciaron que “en los próximos días” estará operativa y comenzará a brindar agua “segura, tratada y de excelente calidad” a una amplia zona de la ciudad que desde hace tiempo se ve afectada por un deficiente suministro de ese servicio.

El intendente Miguel Weiss Ackerley hizo el anuncio al encabezar el encuentro, junto al secretario de Obras Públicas, Hernán Palmich, y el senador por el departamento La Capital, Julio “Paco” Garibaldi. La actividad se desarrolló en el sitio donde se encuentran ubicados los tanques que, de no mediar inconvenientes, este mismo miércoles debían comenzar a ser llenados.

Al respecto, el encargado de la Secretaría de Obras Públicas del Municipio aclaró que para que ello fuera posible, durante toda la jornada se trabajaba en cuestiones vinculadas a las instalaciones eléctricas y a la evaluación del correcto funcionamiento de las perforaciones que van a abastecer de agua a las cisternas.

“Hoy estamos haciendo el pistoneo de los pozos, la puesta a punto, y además estamos cerrando las conexiones eléctricas. Cuando tengamos los aptos de calidad de los pozos, se empieza el proceso gradual de llenado de las para ya en unos días estar impulsando”, detalló Palmich.

Para el intendente Weiss Ackerley, se trató de “una reunión muy positiva” ya que permitió “explicar in situ el desarrollo concreto de lo que venimos haciendo desde hace varios meses”. En ese sentido, destacó el “trabajando en equipo entre el municipio y la provincia” y celebró la participación de concejales y referentes de las vecinales Villa Luján, Dos Rutas, Favaloro y 12 de Septiembre, las principales beneficiadas con esta obra.

Vale recordar que ese amplio sector de la ciudad padece dificultades con el abastecimiento del agua desde larga data. Una problemática que se recrudeció en el mes de diciembre, con muchas familias sufriendo una baja presión y -en algunos casos- la falta total de suministro.

Según consideró el mandatario, el funcionamiento de las cisternas “va a dar solución principalmente al cuadrante comprendido entre Richieri al sur, Ruta 19 al norte, Avenida Luján al este, y Autopista al oeste”. Sin embargo, también afirmó que “es una solución integral” porque va a permitir aliviar a las ya existentes que abastecen a la zona norte de la ciudad -cisterna norte, ex tanque central- y la de Adelina Centro-Oeste.

“Es una solución que nosotros hemos pensado de manera integral, la estamos ejecutando con apoyo de provincia y hemos podido desarrollar la ingeniería de un sistema que no solo genera agua sino que es agua segura, tratada, y de excelente calidad para todos los miles de vecinos de esta zona de Santo Tomé”, subrayó.

Finalmente, agregó que una vez que esté en funcionamiento esta primera etapa se avanzará en “distintas puestas a punto del sistema” y para ello “se irán desarrollando ensayos, medidas de presión y mapeo”.

“Cuando este problema se acrecentó, desde el municipio carecíamos de la información técnica específica para poder desarrollar esta ingeniería. No teníamos un mapeo de cómo estaba la presión en los distintos puntos de todos estos barrios. Ese es un trabajo que lo tuvimos que hacer de cero lo cual nos insumió mucho tiempo. Para nosotros fue crucial y ya estamos cerca de empezar a mejorar este servicio”, concluyó.

Por su parte, Palmich agregó que “este es un proceso en el cual, desde el proyecto hasta las etapas de contratación de los distintos equipos, se ha tornado extenso, pero ya está resuelto en en noventa y nueve por ciento”.

“Cuando el sistema esté completamente ejecutado, con las tres perforaciones y las cuatro cisternas de cincuenta metros cúbicos, después después del proceso de potabilización, va a impulsar 120 metros cúbicos por hora, que es el caudal equivalente a toda la planta de Adelina Oeste”, completó el secretario de Obras Públicas.

Finalmente, el senador Garibaldi afirmó que a pesar de tratarse de “un problema muy grande, porque son muchos los barrios con baja presión o sin agua”, se encontró con “vecinales, intendente, concejales, funcionarios y todas las personas involucradas tirando para el mismo lado”.

