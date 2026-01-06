La Provincia lanzó cambios en el sistema de Salud Laboral del personal estatal

El Gobierno de la Provincia presentó oficialmente el Sistema Integrado de Protección de Salud Laboral (Sipsal), que marcará un cambio de paradigma en materia de salud laboral y que tiene como eje el cuidado integral del bienestar de los trabajadores del Estado santafesino.

Fue este martes, mediante una conferencia de prensa en la Casa de Gobierno de Santa Fe encabezada por la secretaria de Función Pública y Recursos Humanos del Ministerio de Economía, Malena Azario; acompañada por el subsecretario de Higiene y Salud de los trabajadores, Guillermo Coulter; la directora del área del Autoseguro de Riesgo de Trabajo, Laura Primucci y la técnica de la secretaria de Vinculación Territorial, Karin Nebel.

Sistema inédito e innovador

Con la implementación del Sipsal se podrán desarrollar estadísticas confiables que permitirán trabajar de forma integral la salud, en materia preventiva, y también acompañar los procesos de recuperación. El sistema -que será licitado el 10 de marzo- “es innovador e inédito”, señaló Azario, y explicó que actualmente en el Estado existen “más de cinco subsistemas de salud laboral” que aglutinan a los trabajadores de las distintas áreas de la Administración santafesina y por lo tanto, “existen de forma fragmentada y no dialogan entre sí”, reconociendo que se carece de “historias clínicas y datos confiables e información que permita tener datos estadísticos para trabajar en la prevención y el ausentismo”.

El nuevo sistema pasa del modelo de autogestión del trabajador -donde el empleado debe realizar una gran cantidad de trámites-, a uno innovador y tecnológico que simplificará la solicitud de licencia al trabajador en momentos de enfermedad y accidente.

Las funcionarias detallaron que actualmente el trabajador debe notificar a su área de trabajo dentro de las dos horas de inicio de la jornada, concurrir a una guardia o centro médico para que lo vea un profesional, solicitar el certificado, estampillarlo y presentarlo dentro de las 72 horas en los lugares donde presta servicios.

El nuevo método permitirá a través de un sistema tecnológico (App, whatsapp, o 0800) la notificación del trabajador, a partir de allí un profesional se contactará y le hará preguntas para evaluar la situación de la enfermedad, optando por una atención a través de la telemedicina o la derivación con turno asignado a un centro de salud.

Además es el propio médico quien establece la patología y determina los días de licencia, cargándolos directamente al sistema, mediante el cual se notifica directamente al área del trabajador.

Relevamiento estadístico

Azario explicó que durante el 2024 se relevaron datos que marcaron “una media de ausentismo del 15,2 %, es decir, que ese porcentaje de trabajadores falta en la jornada de trabajo, significando así 1 cada 4 trabajadores faltando a una jornada en el mes”. El Sistema Integrado de Protección de Salud Laboral nace como respuesta a un desafío estructural de la administración pública provincial: “Pone el eje en el cuidado de la salud de los trabajadores con una atención inmediata y políticas de prevención lo que necesariamente arrojará una baja en los indicadores de ausentismo”.

De qué se trata

El Sipsal es un sistema integral, moderno y unificado que permitirá centralizar la atención de las patologías médicas; integrar historias clínicas laborales a lo largo de la vida del trabajador; gestionar licencias médicas de corta y larga duración con criterios comunes; atender accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y producir información confiable para mejorar la planificación sanitaria y laboral.

Como objetivos centrales, el Sipsal apunta a cuidar la salud integral de los trabajadores del Estado, garantizando prestaciones de calidad; fortalecer las acciones de prevención y promoción de la salud; acompañar los procesos de recuperación y rehabilitación; facilitar el retorno al trabajo en condiciones adecuadas y seguras, y consolidar un sistema de salud laboral basado en información integrada y transparente.

Cómo funcionará

Durante la presentación, Nebel destacó que el sistema se organiza en cinco módulos que actúan de manera articulada:

- Plataforma tecnológica y servicio operativo, con digitalización, integración de datos y trazabilidad de cada caso. “Inicia con la denuncia del trabajador con el motivo de la licencia por causas médicas, las que se tomarán dentro de las 24 horas, brindándole asistencia a la consulta durante todo el trámite hasta el alta médica”, explicó la técnica de la secretaria de Vinculación Territorial.

- Servicio de control médico y salud laboral, con evaluaciones integrales y seguimiento continúo. “Luego de su denuncia, cualquier trabajador que manifieste una enfermedad, podrá tener atención médica inmediata con prácticas ambulatorias y provisión de medicamentos”, agregó Nebel.

- Prestaciones por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, con atención adecuada y articulación con el sistema de riesgos del trabajo.

- Juntas médicas, con evaluaciones interdisciplinarias y criterios homogéneos.

- Exámenes médicos periódicos, orientados a la prevención y a la detección temprana. “Se podrán dar a partir de criterios médicos, campañas específicas o por alertas epidemiológicas”, finalizó Nebel.