ASTEOM confirmó un paro por 48 horas sin concurrencia a los lugares de trabajo

El sindicato que agrupa a los Trabajadores Municipales de Santo Tomé, ASTEOM, confirmó su adhesión al paro total de actividades por 48 horas convocado a nivel provincial por la Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales (FESTRAM). La medida de fuerza se llevará adelante los días jueves 8 y viernes 9, bajo la modalidad de paro sin asistencia a los lugares de trabajo.

A través de un comunicado, desde la entidad gremial aclararon que quedaron a disposición de las autoridades locales para coordinar las guardias mínimas en los servicios esenciales, con el objetivo de garantizar prestaciones básicas durante ambas jornadas.

La decisión se enmarca en el plan de lucha aprobado por el plenario de Secretarios Generales de FESTRAM, luego del rechazo al ofrecimiento salarial presentado por los intendentes y presidentes comunales. Desde el gremio señalaron que la protesta responde a la falta de avances en la negociación paritaria y a “la brutal pérdida del poder adquisitivo de los salarios municipales”.

Por último, el comunicado advierte que, si el Gobierno provincial mantiene su postura y no convoca a una instancia de diálogo, el plan de lucha podría profundizarse la semana próxima, incluyendo nuevas medidas de fuerza, movilizaciones y cortes de rutas.

