“No importa la edad, son asesinos”: el dolor de la mamá de Jeremías Monzón

La imputación del tercer menor involucrado en el crimen de Jeremías Monzón volvió a exponer el profundo dolor de su familia, que este martes se manifestó en Tribunales para reclamar justicia. Entre lágrimas, Romina, la mamá del adolescente asesinado, relató el impacto irreparable que dejó el homicidio de su hijo y cuestionó con dureza el hecho de que los responsables, por su edad, puedan recuperar la libertad.

“Soy una madre destrozada. No lo voy a poder volver a abrazar, no va a estar en las fiestas, y ellos vuelven a su casa”, expresó ante los medios luego de la audiencia. En ese marco, insistió en que el ataque sufrido por Jeremías no fue un hecho fortuito: “No importa la edad, son asesinos. Lo que hicieron fue una ejecución. Esto no es justo, es horrible”.

La audiencia de este martes tuvo como protagonista a un adolescente de 14 años, a quien la Fiscalía le atribuyó el delito de homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o más personas, con alevosía y ensañamiento. Con esta imputación, los investigadores consideran que hubo tres menores partícipes como coautores del crimen que conmocionó a la ciudad.

También tomó la palabra Virginia, tía de la víctima, quien remarcó que el caso trascendió el ámbito local. “La causa de Jeremías ya es una causa nacional. No puede ser que la respuesta para una familia sea que los asesinos de su hijo se vayan a su casa por ser menores. Esto tiene que cambiar”, sostuvo, visiblemente conmovida, al tiempo que destacó el acompañamiento de amigos y allegados del joven.

Por su parte, el abogado de la familia, Bruno Rugna, fue contundente al señalar que “no existe ningún móvil que justifique un acto tan atroz” y recordó que, en el caso de la imputada punible, la pena podría ir de 10 a 15 años de prisión. Además, planteó la necesidad de abrir el debate sobre la baja en la edad de imputabilidad, un reclamo que volvió a cobrar fuerza tras el crimen de Jeremías Monzón.