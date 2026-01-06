Crimen de Jeremías Monzón: imputaron al tercer menor y la fiscal anunció que la causa “se encamina a un juicio”

Este lunes se realizó en los Tribunales de Santa Fe la audiencia imputativa al tercer menor involucrado en el homicidio de Jeremías Monzón. Se trata de un adolescente de 14 años que, por su edad, es considerado no punible.

Durante la audiencia, presidida por el juez Pablo Ruiz Steiger, la Fiscalía realizó la atribución del hecho, comunicándole al adolescente el rol que se le endilga en el crimen ocurrido el pasado 18 de diciembre en la zona sur de la ciudad capital. Así lo hizo saber la fiscal del MPA, Ana Laura Gioria, una de las abocadas a la investigación, quien además anticipó que la causa “se encamina a un juicio” que tendrá como eje a la adolescente detenida en un instituto de menores.

Tres coautores, dos no punibles

Al finalizar la audiencia, la funcionaria del Ministerio Público brindó precisiones sobre el alcance de la imputación. “Lo que se hizo es lo que se llama atribución del hecho” y agregó que “se relató el hecho que la Fiscalía entiende que él cometió en coautoría con otras dos personas y se le hizo saber la calificación legal y la evidencia con la que se cuenta”.

En ese sentido, subrayó que “técnicamente es como una audiencia imputativa, pero con las características de que la persona involucrada es un adolescente”.

Gioria detalló que “la calificación legal es homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o más personas y además por alevosía y ensañamiento”, y remarcó que la teoría del caso “presenta este escenario con tres coautores, tanto en lo que hace a la planificación como a la ejecución”.

“Se encamina a un juicio”

Respecto al avance de la causa, la fiscal indicó que la investigación continúa, especialmente en relación a la adolescente de 16 años que permanece alojada en un instituto cerrado. “Se trabajará en fortalecer y robustecer la prueba para encaminarnos hacia un juicio”, explicó, al tiempo que destacó que existe “mucha evidencia recolectada”, entre ella material digital, pericias médicas, ADN y testimonios.

En cuanto al joven imputado este martes, su situación procesal quedará bajo la órbita de la Secretaría de Menores, al igual que la del otro adolescente involucrado.

Gioria también aclaró que, por una cuestión estratégica, la Fiscalía no profundizará públicamente sobre determinados aspectos del caso: “No nos podemos referir negativa ni afirmativamente respecto de ninguna evidencia en particular porque queremos preservarla y no entorpecer la investigación”.

Familiares y allegados se manifestaron frente a Tribunales

Mientras se desarrollaba la audiencia, familiares, amigos y vecinos de Jeremías Monzón se concentraron frente a los Tribunales de Santa Fe para acompañar a la familia y reclamar justicia. Entre ellos estuvo Leopoldo, vecino de la familia, quien expresó el malestar y el dolor que atraviesa el entorno del joven asesinado.

“Exigiendo justicia y acompañando a la familia en un momento muy duro”, señaló, y cuestionó el marco legal vigente al afirmar que “no puede ser que al chico lo van a imputar y se va a ir a desayunar a su casa, cuando acá hay una familia destruida”.

Finalmente, recordó a Jeremías como “un pibe sano, normal como cualquier pibe de esa edad”, y sostuvo que el reclamo busca no solo justicia por el caso, sino también un debate más profundo sobre el tratamiento penal de los menores en hechos de extrema gravedad.

