Peligro en la Circunvalación Oeste: denuncian ataques e intento de robo a conductores

Dos intentos de robo registrados el sábado por la tarde en la Circunvalación Oeste de Santa Fe generaron preocupación entre quienes transitan habitualmente por esa traza. Se trata de un corredor muy utilizado por Santo Tomé, Sauce Viejo y la zona para ingresar o salir de la capital provincial.

Los episodios ocurrieron a la altura del barrio Santa Rosa de Lima y tuvieron como víctimas a motociclistas que circulaban por el lugar. Según lo denunciado, en ambos casos los delincuentes habrían salido desde la zona de malezas y utilizado elementos contundentes para intentar hacer caer a las personas que se desplazaban en moto. No obstante, también se repiten los ataques a camioneros que transitan por allí.

Uno de los hechos involucró a una mujer que circulaba sola, mientras que el otro tuvo como víctimas a una pareja. En este último caso, la acompañante resultó con lesiones de consideración tras ser golpeada durante el intento de asalto y debió recibir asistencia médica.

Luego de los ataques, personal policial y servicios de emergencia intervinieron en el lugar para asistir a los heridos y dar inicio a las actuaciones correspondientes. Las denuncias también indican que los hechos se produjeron con pocos minutos de diferencia, lo que refuerza la preocupación por la reiteración de episodios delictivos en ese sector.

La Circunvalación Oeste es una arteria clave para el tránsito diario de vecinos de Santo Tomé y Sauce Viejo, por lo que los hechos volvieron a poner en agenda la necesidad de mayores medidas de prevención y seguridad en la zona.