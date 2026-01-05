Municipales anuncian dos paros de 48 horas para esta semana y la próxima

La Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales (FESTRAM) resolvió avanzar con un plan de lucha que incluye paros totales de actividades y movilizaciones, luego de rechazar la propuesta salarial presentada por los intendentes en el marco de la discusión paritaria.

Según se informó oficialmente, las medidas de fuerza consistirán en paros totales los días jueves 8 y viernes 9 de esta semana, y se repetirán jueves 15 y viernes 16 de la próxima. Las acciones incluyen también movilizaciones y cortes de ruta en distintos puntos del territorio santafesino.

La decisión fue adoptada este lunes durante el Plenario de Secretarios y Secretarias Generales de FESTRAM y ratificada por la totalidad de los sindicatos municipales de la provincia. En ese ámbito, los gremios coincidieron en considerar insuficiente el ofrecimiento salarial y manifestaron su malestar ante la falta de avances en la negociación.

Además, los secretarios generales de los 42 sindicatos que integran la federación resolvieron concentrarse el jueves en Casa de Gobierno, donde harán entrega de un petitorio al gobernador Maximiliano Pullaro. El reclamo central apunta a la falta de convocatoria por parte de las autoridades provinciales, que —según indicaron— ya supera los 60 días, pese a los pedidos formales realizados por la entidad sindical.

Desde FESTRAM advirtieron que la continuidad del plan de lucha dependerá de la respuesta del Ejecutivo provincial y de los intendentes, y remarcaron la necesidad de retomar de manera urgente el diálogo salarial para evitar una profundización del conflicto.

