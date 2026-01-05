Sauce Viejo: un joven en estado grave tras sufrir un accidente en moto

Un grave siniestro vial se registró durante la madrugada del domingo en la localidad de Sauce Viejo, cuando dos adolescentes que circulaban en una motocicleta sufrieron una violenta caída y resultaron con lesiones de distinta consideración. El hecho ocurrió en barrio San Cayetano Sur y, como consecuencia, uno de los ocupantes del vehículo se encuentra internado en estado crítico.

El episodio se produjo en la intersección de las calles Primera Junta y Primero de Mayo, en la vecina ciudad. Personal del Comando Radioeléctrico fue comisionado al lugar tras un aviso ingresado al sistema de emergencias 911. Al arribar, los efectivos encontraron una motocicleta Motomel Blitz 110 cc tendida sobre la calzada y, a pocos metros, a dos jóvenes heridos.

De acuerdo a las primeras actuaciones, el rodado habría derrapado por causas que aún se intentan establecer, lo que provocó la caída de ambos ocupantes. El acompañante, un menor de 16 años, fue hallado inconsciente sobre el césped, con lesiones de gravedad. Fue asistido por una ambulancia del servicio 107 de Sauce Viejo y trasladado de urgencia al hospital José María Cullen, en la ciudad de Santa Fe.

Minutos más tarde, otro equipo sanitario brindó atención al conductor de la motocicleta, un joven de 17 años, quien también presentaba heridas y fue derivado al mismo nosocomio para una evaluación más exhaustiva.

Desde el hospital Cullen se informó posteriormente que el adolescente de 16 años presenta un traumatismo de cráneo con fractura y permanece en estado crítico, internado en terapia intensiva y con asistencia respiratoria mecánica. En tanto, el conductor sufrió una fractura temporal-parietal con hundimiento, se encuentra internado en sala general y evoluciona de manera estable.

Por tratarse de menores de edad, se dio intervención al Juzgado de Menores. La fiscal de turno, Ana Laura Gioria, fue notificada del hecho y dispuso el seguimiento permanente del estado de salud del adolescente que permanece en estado crítico, quedando las actuaciones supeditadas a su evolución médica.