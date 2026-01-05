Este martes imputan al tercer involucrado en el crimen de Jeremías Monzón

La investigación por el homicidio de Jeremías Monzón tendrá este martes un nuevo avance judicial. Un tercer menor de edad, identificado en el marco de la causa, será imputado por su presunta participación en el hecho ocurrido en diciembre pasado en la zona sur de la ciudad de Santa Fe.

Se trata de un adolescente de 14 años que, por su edad, no es punible. De esta manera, se espera que tras la imputación su situación quedará bajo la órbita de la Secretaría de Menores de la provincia.

La audiencia está prevista para este martes a las 8 de la mañana en los Tribunales santafesinos y estará a cargo de la fiscal de Menores Ana Laura Gioria, con la intervención del juez penal Pablo Ruiz Steiger.

El crimen de Jeremías Monzón ocurrió el 18 de diciembre y su cuerpo fue hallado en el el predio de una fábrica abandonada ubicada frente a la cancha de Colón. De acuerdo a la investigación, en el ataque habrían participado al menos tres menores: dos varones de entre 14 y 15 años y una joven de 16, identificada con las iniciales M.A.

En el caso de la adolescente, la Fiscalía la imputó como coautora del delito de homicidio calificado, por el concurso premeditado de tres o más personas y por las agravantes de alevosía y ensañamiento. Tras la audiencia, la Justicia resolvió que continúe detenida con prisión preventiva mientras avanza el proceso.

El otro menor no punible ya fue imputado oportunamente y, al igual que el joven que será imputado este martes, quedó a disposición de los organismos de protección de menores.

Según la reconstrucción del hecho, Jeremías Monzón habría sido citado al lugar y atacado con extrema violencia. La víctima recibió múltiples puñaladas en distintas partes del cuerpo, lo que le provocó la muerte. Luego del ataque, el cuerpo fue cubierto con cartones y abandonado en el lugar. Días más tarde, vecinos alertaron a la policía por el fuerte olor proveniente del predio, lo que permitió el hallazgo del cadáver y dio inicio a la investigación judicial.

La causa continúa en etapa investigativa y busca determinar no solo la mecánica del crimen, sino también las circunstancias y el trasfondo que derivaron en el brutal asesinato del joven.

