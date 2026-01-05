Informan que habrá reducción de calzada por trabajos nocturnos en la Autopista Santa Fe-Rosario

La Municipalidad de Santo Tomé informó que en los próximos días se llevarán adelante trabajos nocturnos sobre la Autopista AP01, en el tramo comprendido entre los kilómetros 154 y 156, en el carril descendente con sentido hacia Rosario.

Las tareas se desarrollarán desde el miércoles 7 hasta el jueves 22 de enero, en el horario de 20 a 6 horas. Durante ese período, la circulación se verá afectada por la reducción de media calzada, por lo que se solicita a quienes transiten por la zona extremar las medidas de precaución.

Además, se informó que mientras duren los trabajos permanecerá cerrado el acceso a la Autopista AP01, por lo que el retorno deberá realizarse por la zona del Hipódromo, siguiendo los desvíos debidamente señalizados.

Desde el municipio pidieron respetar la señalización vial, las velocidades máximas permitidas y las indicaciones del personal que estará trabajando en el lugar, con el objetivo de resguardar la seguridad tanto de los operarios como de los automovilistas.

Por último, recomendaron planificar los traslados con anticipación para evitar demoras, teniendo en cuenta que las obras buscan mejorar las condiciones de circulación y seguridad en uno de los corredores viales más importantes de la región.