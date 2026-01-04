Lunes 05 de enero de 2026

Detienen a una pareja en moto y les secuestran droga

Ocurrió en Roverano y San Juan, en el extremo sur de la ciudad. Efectivos del Comando Radioeléctrico interceptaron a una pareja que circulaba en moto y al chequear sus pertenencias comprobaron que transportaban cocaína.

Dos personas fueron detenidas por el Comando Radioeléctrico, por tenencia de estupefacientes.
Una pareja fue aprehendida en la zona sur de nuestra ciudad, tras un procedimiento policial en el que se secuestraron estupefacientes. El operativo estuvo a cargo del Comando Radioeléctrico, luego de un aviso que alertaba sobre dos personas que circulaban en una motocicleta y que aparentemente portarían un arma de fuego.

Los uniformados fueron anoticiados de lo mencionado en calle Roverano, en las inmediaciones del Camping de ASTEOM, y tras una breve búsqueda dieron con los sospechosos en la intersección de esa arteria y San Juan. Por razones de seguridad, se realizó un chequeo preventivo de sus pertenencias.

Durante el procedimiento, se constató que la mujer, de 25 años, llevaba una riñonera en cuyo interior se encontraron seis envoltorios de nylon con una sustancia blanca. Tras realizarse la prueba de campo correspondiente, el resultado fue positivo para cocaína.

Ante esta situación, se procedió al secuestro del material y a la aprehensión de ambos ocupantes del rodado, quienes fueron trasladados a sede policial, quedando a disposición de la Justicia.

