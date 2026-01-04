El Festival Paso del Salado reafirmó su lugar como emblema cultural de Santo Tomé

El Anfiteatro Martín Miguel de Güemes fue escenario de una verdadera fiesta popular con la realización de la 52da. edición del Festival Paso del Salado, que reunió a más de cinco mil vecinos y vecinas de Santo Tomé y la región. El tradicional evento, organizado por la Municipalidad, volvió a ratificar su vigencia como uno de los encuentros culturales más importantes de la ciudad.

La apertura estuvo a cargo de Orlando Vera Cruz, referente indiscutido del folclore santafesino y una de las voces más reconocidas del Litoral, que aportó emoción y raíz chamamecera a una noche cargada de identidad. Luego pasaron por el escenario Waynas, grupo que combina sonidos andinos y latinoamericanos; Natalia Pérez, destacada cantante de proyección nacional; José Echeverría, con un repertorio profundamente ligado a la tradición; y Terra, banda que fusiona folclore con nuevas sonoridades.

El festival también fue una gran vidriera para el talento local. Academias de danza de la ciudad como La Juntada, Defensores de la Tradición, Raíces Argentinas, Lumbre Popular, Mancebos, Renacer y Tras la Huella tuvieron un rol protagónico, poniendo en valor el trabajo cultural que se sostiene durante todo el año en Santo Tomé.

Con una masiva convocatoria y un clima de encuentro familiar, el Paso del Salado volvió a consolidarse como un espacio de celebración, pertenencia e identidad, reafirmando su lugar dentro del patrimonio cultural santotomesino y el compromiso del municipio con la promoción de la cultura local.

