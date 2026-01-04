Murió Horacio Usandizaga, figura clave de la UCR en Rosario

Horacio Usandizaga, uno de los nombres más representativos de la política rosarina desde el regreso de la democracia, falleció este domingo a los 85 años. La noticia fue confirmada por Rosario Central, club que presidió entre 2007 y 2010, a través de un comunicado en el que expresó sus condolencias a familiares y allegados.

Nacido el 15 de junio de 1940 en Juan Bernabé Molina, el “Vasco” construyó una extensa trayectoria pública que lo convirtió en una referencia ineludible de la Unión Cívica Radical en Rosario y en la provincia de Santa Fe. Abogado de profesión, fue protagonista central del proceso democrático iniciado en 1983, cuando asumió como intendente de Rosario tras imponerse en las elecciones con más del 50% de los votos. Volvió a ser elegido en 1987, completando dos mandatos consecutivos al frente del Palacio de los Leones.

Un hecho que marcó su carrera ocurrió en 1989, cuando cumplió su compromiso político y dejó la intendencia luego del triunfo presidencial de Carlos Menem. Para entonces, ya era una figura de peso en la escena local y provincial.

Su vínculo con la política había comenzado mucho antes: en 1963, con apenas 23 años, fue electo concejal de Rosario, convirtiéndose en uno de los ediles más jóvenes de la historia del cuerpo legislativo local.

Luego de su paso por la Intendencia, continuó su recorrido institucional como diputado provincial entre 1993 y 1995 y, más tarde, como senador nacional por Santa Fe entre 1995 y 2001.

Además de su carrera política, Usandizaga tuvo un rol destacado en el ámbito deportivo. En 2007 asumió la presidencia de Rosario Central en un contexto complejo, tanto en lo institucional como en lo futbolístico. Su gestión se extendió hasta 2010, año en el que el club descendió a la Primera B Nacional.

Con su fallecimiento, Rosario despide a un dirigente que dejó una huella profunda en la vida política, institucional y social de la ciudad, y que fue protagonista de momentos decisivos de su historia reciente.