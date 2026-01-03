Noche de música, danza y tradición: se realiza el 52° Festival Paso del Salado

La ciudad de Santo Tomé está lista para un nuevo encuentro con la música folclórica, la danza y la tradición. Este sábado, desde las 21 horas, se realizará la 52da. edición del Festival Paso del Salado, en el Anfiteatro Martín Miguel de Güemes y con entrada libre y gratuita.

El evento contará con la presentación especial de uno de los mayores referentes del folclore argentino: Orlando Vera Cruz. Además, el escenario del anfiteatro municipal recibirá a artistas de la talla de Waynas, Natalia Pérez, José Echeverría y Terra.

Esta edición del Paso del Salado se completará con la actuación de academias de danza locales, que brindarán todo su talento y compromiso con la identidad cultural de la ciudad. En ese marco, La Juntada, Defensores de la Tradición, Raíces Argentinas, Lumbre Popular, Mancebos, Renacer y Tras la Huella harán su aporte al que se constituye como una de las expresiones culturales más representativas de Santo Tomé.

La programación invita a suponer una nutrida concurrencia de público. Es que a lo largo de toda su historia, el Festival Paso del Salado ha sido una de las celebraciones más emblemáticas de nuestra ciudad y punto de encuentro entre generaciones, artistas y vecinos.

