Noche de música, danza y tradición: se realiza el 52° Festival Paso del Salado

Orlando Vera Cruz, Waynas, José Echeverría, Natalia Pérez y Terra, entre otros artistas, se presentarán este sábado en el escenario del Anfiteatro Martín Miguel de Güemes. La velada comenzará a las 21 con entrada libre y gratuita.

Orlando Vera Cruz, uno de los principales referentes de nuestro folclore, actuará en la 52da. edición del Paso del Salado.
La ciudad de Santo Tomé está lista para un nuevo encuentro con la música folclórica, la danza y la tradición. Este sábado, desde las 21 horas, se realizará la 52da. edición del Festival Paso del Salado, en el Anfiteatro Martín Miguel de Güemes y con entrada libre y gratuita.

El evento contará con la presentación especial de uno de los mayores referentes del folclore argentino: Orlando Vera Cruz. Además, el escenario del anfiteatro municipal recibirá a artistas de la talla de Waynas, Natalia Pérez, José Echeverría y Terra.

Esta edición del Paso del Salado se completará con la actuación de academias de danza locales, que brindarán todo su talento y compromiso con la identidad cultural de la ciudad. En ese marco, La Juntada, Defensores de la Tradición, Raíces Argentinas, Lumbre Popular, Mancebos, Renacer y Tras la Huella harán su aporte al que se constituye como una de las expresiones culturales más representativas de Santo Tomé.

La programación invita a suponer una nutrida concurrencia de público. Es que a lo largo de toda su historia, el Festival Paso del Salado ha sido una de las celebraciones más emblemáticas de nuestra ciudad y punto de encuentro entre generaciones, artistas y vecinos.
 

