Doble crimen del río Coronda: familiares de las víctimas creen que “la escena fue montada”

La investigación por el doble homicidio ocurrido en la zona de islas del río Coronda, a la altura de Sauce Viejo, avanzó en las últimas horas con la identificación oficial de las víctimas. Se trata de José Oscar Cabrera, de 30 años, y Martín Félix Cabrera, de 31, primos entre sí.

Según relataron sus familiares, ambos habían salido el martes por la tarde en una canoa rumbo a la isla, como lo hacían habitualmente, para pescar y cazar carpinchos, una actividad que realizaban para llevar alimento a sus hogares. Salieron entre las 18 y las 19 y no volvieron.

La preocupación creció cuando una familiar reconoció, a través de un video y una fotografía, la embarcación hallada en la zona de Sauce Viejo. Horas después se confirmó el peor desenlace: los dos hombres fueron encontrados sin vida y con heridas de arma de fuego, dentro de la canoa.

Una escena que genera dudas

Desde el primer momento, la familia cuestionó la escena del hallazgo, al considerar que presenta serias inconsistencias. Junto a los cuerpos se habría encontrado carne, una vaca faenada y un perro muerto, elementos que, según los allegados, no coinciden con los hábitos de las víctimas.

“Ellos nunca salían con perro, iban solos. Y jamás robaron ganado”, afirmaron. Además, señalaron que en los registros audiovisuales que circularon no se observan con claridad esos elementos, lo que refuerza las sospechas de una posible manipulación del lugar.

Denuncian un posible montaje

La principal hipótesis de la familia es que la escena fue armada para simular un caso de abigeato y así encubrir el doble homicidio. Sostienen que los primos Cabrera fueron asesinados en otro punto —posiblemente en la zona conocida como La Blanca, cerca de Alto Verde— y que luego la canoa fue liberada para que la corriente la trasladara río abajo.

En ese marco, los familiares apuntan a un sospechoso con antecedentes por hechos violentos, aunque evitaron dar nombres. Aseguran que las víctimas no tenían conflictos previos ni problemas con terceros en la zona.

Reclamo de justicia

El fiscal interviniente ya tomó contacto con la familia y les indicó avanzar con la denuncia formal. Mientras la investigación continúa, los allegados insisten en que no se trató de un accidente ni de un enfrentamiento, sino de un doble homicidio premeditado.

“Queremos que se investigue de verdad y que no se cierre el caso con una versión que no es real”, expresaron. El pedido es claro: justicia para José Oscar y Martín Félix Cabrera y una investigación que llegue hasta las últimas consecuencias.