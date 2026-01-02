Identificaron al tercer sospechoso de participar del crimen de Jeremías Monzón

La causa que investiga el asesinato de Jeremías Monzón, el adolescente santotomesino de 15 años hallado sin vida el 22 de diciembre en un galpón abandonado del barrio Chalet de Santa Fe, registró un avance clave en las últimas horas: un menor de 14 años fue identificado como presunto partícipe y de esta manera ya fueron identificadas las tres personas señaladas como implicadas en el crimen.

Entre la noche del miércoles 31 de diciembre y la madrugada del jueves 1° de enero, la Policía de Investigaciones (PDI) realizó nuevos allanamientos en barrios del suroeste de la ciudad de Santa Fe, en el marco de medidas ordenadas por la Unidad Fiscal Especializada en Responsabilidad Penal Adolescente.

Los procedimientos permitieron individualizar al tercer implicado, un adolescente de 14 años, cuya participación ya había sido reconocida por la fiscalía. Durante los operativos se secuestraron elementos considerados de valor probatorio, que ahora son analizados por los investigadores.

Con este avance, la causa quedó configurada con tres menores directamente vinculados al homicidio: una joven de 16 años, que ya fue imputada por homicidio calificado y permanece bajo una medida de encierro especializada; y dos varones de 15 y 14 años, ambos no punibles según la legislación vigente.

La identificación del último implicado permitió cerrar una etapa central de la investigación. Toda la información recolectada fue comunicada a los fiscales Ana Laura Gioria y Francisco Cecchini, quienes evalúan las próximas medidas procesales.

Una emboscada premeditada

La principal hipótesis sostiene que el crimen ocurrió el jueves 18 de diciembre, el mismo día en que Jeremías fue visto por última vez. De acuerdo a la investigación, el adolescente habría sido citado por la joven imputada y luego entregado a los otros involucrados, en el marco de un conflicto previo.

Cámaras de seguridad registraron a Jeremías junto a la adolescente ese día en la zona del FONAVI San Jerónimo, detrás del estadio de Colón. El cuerpo fue encontrado cuatro días después, con múltiples heridas de arma blanca, en una propiedad abandonada de calle J.J. Paso al 3700.

La causa sigue en curso

En allanamientos anteriores se secuestraron teléfonos celulares y otros elementos de interés para la causa. Los fiscales pidieron cautela en la difusión de información sensible, con el objetivo de preservar la investigación y resguardar a los menores involucrados y a la familia de la víctima.

La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas medidas en los próximos días.

