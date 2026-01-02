Subsidios a la luz y el gas: cómo será el nuevo esquema y quiénes podrán acceder en 2026

El Gobierno nacional puso en marcha un nuevo esquema de subsidios para los servicios de luz y gas, que comenzará a aplicarse durante 2026 y traerá cambios importantes para los usuarios de todo el país, incluida la región.

La medida apunta a ordenar el sistema de ayudas y a concentrar los subsidios en los hogares que más los necesitan, dejando atrás el esquema de segmentación por niveles de ingresos que estaba vigente en los últimos años.

Qué cambia con el nuevo sistema

Una de las principales modificaciones es la eliminación de las categorías N1, N2 y N3, que serán reemplazadas por una única categoría de usuarios beneficiarios. El acceso al subsidio dependerá de la situación económica de cada hogar y de determinadas condiciones sociales.

Para administrar el sistema se creó el Registro de Subsidios Energéticos Focalizados, donde los usuarios podrán consultar su situación y actualizar sus datos si fuera necesario.

Quiénes podrán recibir el subsidio

El beneficio estará destinado a los hogares cuyos ingresos no superen el equivalente a tres Canastas Básicas Totales. También estarán incluidos automáticamente aquellos grupos familiares que cuenten con Certificado de Vivienda, hogares con personas con discapacidad y beneficiarios de pensiones a ex combatientes de Malvinas.

Quienes ya estaban anotados en el registro anterior no deberán volver a inscribirse, aunque sí podrán actualizar su información en caso de cambios en los ingresos, el grupo familiar o el tipo de servicio.

La inscripción y consulta de datos se podrá realizar de forma online, y también habrá atención presencial en oficinas de ANSES para quienes no tengan acceso a internet.

Cuánto consumo tendrá subsidio

En el caso de la energía eléctrica, el subsidio alcanzará hasta 300 kilovatios hora por mes en los períodos de mayor consumo y 150 kWh en los meses de menor demanda. Para el gas, se mantendrán los volúmenes establecidos según la zona y la época del año.

Durante 2026, los hogares incluidos recibirán una bonificación del 50% sobre esos consumos base. Además, habrá una bonificación adicional, que se irá reduciendo de manera gradual a lo largo del año.

Qué pasa con las garrafas

El nuevo esquema también incluye a los usuarios de garrafas, que hasta ahora recibían el beneficio a través del Programa Hogar. Ese plan será eliminado de manera progresiva, a medida que los beneficiarios pasen al nuevo sistema de subsidios.

Qué hacer si hay errores o exclusiones

Los usuarios podrán revisar su situación en el registro y, si detectan errores o quedan excluidos del beneficio, tendrán la posibilidad de solicitar una revisión, para que cada caso sea analizado de manera individual.