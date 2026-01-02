Paritaria Municipal: Festram rechazó la oferta salarial y convocó al Plenario para el lunes

La paritaria municipal continúa sin resolución y sumó un nuevo capítulo tras el cuarto intermedio acordado el pasado lunes. Este viernes 2, Festram confirmó el rechazo a la propuesta salarial que elevaron los representantes de los intendentes.

Desde la entidad sindical consideraron “insuficiente” la propuesta de aumento del 3,8% (a pagarse entre enero y febrero) y cuestionaron que los mandatarios pusieran como condición que dicho porcentaje implique el cierre de la política salarial 2025.

Al mismo tiempo, Festram informó que el próximo lunes se desarrollará un plenario de Secretarios Generales. Allí se evaluarán las medidas gremiales a adoptar.

“La propuesta fue rechazada ya que sólo reconoce la inflación del mes de octubre 2025, sin considerar los datos de inflación ya conocidos del mes de noviembre y los que restan conocer del mes de diciembre, datos que podrían dejar la política salarial del 2025 más de 10% por debajo de la inflación anual acumulada”, explicaron representantes de Festram a través de un comunicado.

