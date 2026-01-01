Continúa la investigación para esclarecer el crimen de Jeremías Monzón

Por Santotomealdía

La causa que investiga el brutal asesinato de Jeremías Monzón, el adolescente santotomesino de 15 años hallado sin vida el 22 de diciembre en un galpón abandonado del barrio Chalet, sigue en pleno desarrollo. En las últimas horas, la Policía de Investigaciones (PDI) llevó adelante nuevos allanamientos en la ciudad de Santa Fe, con el objetivo de secuestrar material probatorio relevante.

Según fuentes policiales, uno de los procedimientos se realizó en el barrio Scarafía, en el noroeste de la capital provincial. Las medidas fueron dispuestas por la Unidad Fiscal Especializada en Responsabilidad Penal Adolescente, que tiene a su cargo el caso desde el primer momento.

El objetivo de los nuevos operativos es avanzar en la individualización del tercer implicado, cuya participación ya fue reconocida por la fiscalía pero aún no ha sido identificado plenamente.

Una causa con tres involucrados

El pasado lunes, el fiscal Francisco Cecchini confirmó públicamente que tres personas participaron del crimen, dos de ellas menores de edad. En base a la evidencia reunida, se imputó por homicidio calificado a una adolescente de 16 años, quien permanece con medida de encierro especializada, equivalente a la prisión preventiva en el régimen penal juvenil.

El segundo adolescente implicado, de 14 años, fue señalado como partícipe del hecho, aunque no es punible por la ley. Su situación es abordada por la Secretaría de Niñez.

En cuanto al tercer involucrado, el fiscal afirmó que la persona aún no fue identificada, pero sostuvo que están "muy cerca" de hacerlo. En caso de que se determine que es mayor de edad, el caso pasará al fuero de Homicidios.

Una emboscada premeditada

La investigación sostiene que el homicidio ocurrió el jueves 18 de diciembre, el mismo día en que Jeremías fue visto por última vez. Según la hipótesis principal, el joven fue citado por la adolescente imputada con la intención de entregarlo a otras personas, en un marco de conflictos personales que podrían haber incluido el uso y difusión de imágenes privadas.

Las cámaras de seguridad registraron a Jeremías y la joven juntos ese día en el FONAVI San Jerónimo, detrás del estadio de Colón. El cuerpo del adolescente fue hallado el lunes siguiente, en estado de descomposición, con al menos 23 puñaladas, en una propiedad abandonada en calle J.J. Paso al 3700.

Pruebas clave y cautela

En los allanamientos realizados el viernes 26 y sábado 27 de diciembre, se secuestraron teléfonos celulares y otros elementos de interés. Según trascendidos, podría existir un video del momento del ataque, aunque el fiscal Cecchini se negó a confirmar la existencia del material audiovisual, y pidió responsabilidad informativa para preservar tanto la investigación como los derechos de las partes involucradas.

“Les pido ser muy cautelosos con los datos que se difunden. No solo está en juego la investigación, sino también la integridad de los menores involucrados, de la víctima y de su familia”, señaló.

La comunidad de Santo Tomé continúa conmocionada por el caso, y exige justicia por Jeremías. La causa, que sigue avanzando con múltiples líneas de investigación, podría tener definiciones importantes en los próximos días.