El Papa León XIV lamentó la guerra y recordó a Francisco en su mensaje de fin de año

En la última audiencia general del año, realizada este miércoles en el Vaticano, el Papa León XIV compartió ante miles de fieles un mensaje de balance espiritual del 2025. El Sumo Pontífice hizo referencia a los hechos más significativos del año, entre ellos, el Jubileo convocado por su antecesor, el fallecimiento del Papa Francisco y los conflictos armados que marcaron al mundo.

“Este año estuvo marcado por eventos importantes: algunos felices, como la peregrinación de tantos fieles con ocasión del Año Santo”, expresó León XIV en su discurso. No obstante, también mencionó momentos dolorosos, entre ellos la muerte del "añorado" Francisco, ocurrida en abril pasado, y “los escenarios de guerra que siguen devastando el planeta”.

El Pontífice recordó que la Iglesia invita a cerrar el año “poniendo todo frente al Señor, encomendándonos a Su Providencia y pidiéndole que se renueven, en nosotros y a nuestro alrededor, en los días venideros, los prodigios de su gracia y de su misericordia”.

La intervención de León XIV también incluyó una valoración del Jubileo 2025, un acontecimiento que fue abierto por Francisco y que será cerrado el próximo martes por el actual Papa. La celebración convocó durante todo el año a millones de peregrinos de todo el mundo, que llegaron a Roma para cruzar la Puerta Santa en busca de perdón, como parte del itinerario espiritual propuesto por la Iglesia.

“Muchos peregrinos llegaron desde todas las partes del mundo a rezar sobre la tumba de Pedro y a confirmar su adhesión a Cristo. Esto nos recuerda que toda nuestra vida es un viaje, cuya meta última transciende el espacio y el tiempo, para cumplirse en el encuentro con Dios”, concluyó el Sumo Pontífice, en una reflexión final con tono pastoral.

El Papa León XIV, electo en abril tras la muerte de Francisco, cumple así su primer año al frente de la Iglesia católica con un mensaje que combinó memoria, espiritualidad y esperanza ante los desafíos del mundo actual.