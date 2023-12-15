Provinciales — 15.12.2023 —
El diputado provincial Fabián Palo Oliver realizó un balance de su gestión en la Cámara Baja
El legislador ingresó 224 proyectos en el período 2019-2023.
Por: santotoméaldía /
Tras finalizar su segundo mandato como diputado provincial -y como es habitual al culminar el año-, Fabián Palo Oliver realizó un balance general de su actividad legislativa.
En ese sentido, en los últimos cuatro años (2019-2023) ingresó 224 iniciativas, entre las cuales se encuentran 103 proyectos de ley (15 obtuvieron media sanción), 82 de Comunicación, 10 de Resolución y 29 de Declaración.
Iniciativas presentadas en 2023
En 2023, la tarea legislativa estuvo dirigida a diversas temáticas de importancia como es el caso del Ambiente, Seguridad Vial, Producción, Turismo, Sistema Democrático, Servicio de Justicia, entre otras.
Durante el presente año, el legislador fue autor de 45 iniciativas, entre las cuales se pueden distinguir veintiún proyectos de Ley, diecisiete de Comunicación, cinco de Declaración y dos de Resolución.
Centrando el informe en los proyectos de Ley, se destacan los siguientes:
Seguridad Vial:
- POR EL CUAL SE DISPONE LA ADHESIÓN DE LA PROVINCIA A LA SANCIÓN DE LA LEY NACIONAL 27714, MODIFICATORIA DE LA LEY NACIONAL 24449, QUE ESTABLECE LA PROHIBICIÓN DE CONDUCIR CON UNA ALCOHOLEMIA SUPERIOR A CERO (0) MILIGRAMOS POR LITRO DE SANGRE, INCORPORANDO DE ESTA FORMA LA TOLERANCIA CERO AL ALCOHOL PARA MANEJAR CUALQUIER TIPO DE VEHÍCULOS. Exp: 51521 – Fecha de ingreso: 4-5-23
- POR EL CUAL SE CREA EL ¨PLAN PROVINCIAL ALCOHOLEMIA Y NARCOLEMIA CERO¨.Exp: 50661 – Fecha de ingreso: 13-2-23
Política Ambiental
- POR EL CUAL SE CREA EL PLAN PROVINCIAL DE FOMENTO DENOMINADO CIRCUITO DE LA HUELLA DE CARBONO, DESTINADO A LA EJECUCIÓN DE POLÍTICAS ORIENTADAS A PROMOVER LA REDUCCIÓN DE LAS EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO. Exp: 52524 – Fecha de Ingreso: 26-10-23
- POR EL CUAL SE CREA EL PROGRAMA DE ESTíMULO A ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES (O.N.GS), CUYO OBJETIVO SERÁ REL DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE EN EL ÁMBITO DE LA PROVINCIA Exp: 51775 – Fecha de Ingreso: 5-6-23
- POR EL CUAL SE CREA EL PROGRAMA PROVINCIAL DE COSECHA DE AGUAS PLUVIALES EN LA PROVINCIA Exp: 51604 – Fecha de Ingreso: 15-5-23
- POR EL CUAL SE ESTABLECEN LOS PRESUPUESTO MÍNIMOS PARA EL LOGRO DE LA CALIDAD ACÚSTICA AMBIENTAL, A TRAVÉS DE LA PREVENCIÓN, CONTROL Y CORRECCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA. Exp: 51602 – Fecha de ingreso: 15-5-23
- POR EL CUAL SE ESTABLECE EL RÉGIMEN PARA LA GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS NATURALES E INDUSTRIALES QUE SE GENEREN EN TODO EL TERRITORIO DE LA PROVINCIA. Exp: 51316 – Fecha de ingreso: 18-4-23
- POR EL CUAL SE CREA EL PROGRAMA PROVINCIAL PARA LA CREACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE PARQUES EÓLICOS, DECLARÁNDOSE DE INTERÉS PROVINCIAL LA GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ORIGEN EÓLICO EN TODO EL TERRITORIO PROVINCIAL. Exp: 50768 – Fecha de ingreso: 24-2-23
Organización política
- POR EL CUAL SE MODIFICA EL ARTÍCULO 23 DE LA LEY N° 2756 (ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES). Exp: 51608 – Fecha de ingreso: 15-5-23
Sistema Democrático
- POR EL CUAL SE MODIFICAN LOS ARTÍCULOS 33, 33 BIS, 33 TER DE LA LEY 6808 Y SE MODIFICA EL ARTÍCULO 3° BIS DE LA LEY 12367 (PARTIDOS POLÍTICOS) Exp: 50961 – Fecha de ingreso: 14-3-23
- POR EL CUAL SE CREA EL CUERPO DE AUDITORES DEL FINANCIAMIENTO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y ALIANZAS ELECTORALES. Exp: 50550 – Fecha de ingreso: 6-2-23
- POR EL CUAL SE CREA EL TRIBUNAL ELECTORAL QUE ESTABLECE LA CONSTITUCIÓN DE LA PROVINCIA DE SANTA FE, ÓRGANO DE CARÁCTER AUTÓNOMO, CON PERSONALIDAD JURÍDICA E INDEPENDENCIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA, PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA. Exp: 50546 – Fecha de ingreso: 6-2-23
Promoción cultural y deportiva
- POR EL CUAL SE ESTABLECE LA REGULACIÓN DEL MARCO LEGAL DE REFERENCIA PARA LA PRÁCTICA DE ACTIVIDADES FÍSICAS, RECREATIVAS Y/O DEPORTIVAS EN LA PROVINCIA DE SANTA FE EN SUS DISTINTAS MODALIDADES. Exp: 50769 – Fecha de ingreso: 24-2-23
- POR EL CUAL SE ESTABLECE EL MARCO LEGAL PARA FOMENTAR E INCENTIVAR LA ACTIVIDAD PRIVADA, MEDIANTE LA FINANCIACIÓN DE PROYECTOS CULTURALES A TRAVÉS DE LA FIGURA DEL MECENAZGO. Exp: 50549 – Fecha de ingreso: 6-2-23
Turismo
- POR EL CUAL SE INCORPORA AL INCISO C) AL ARTÍCULO 213 DE LA LEY 3456 T.O. 2014 Y MOD. - CÓDIGO FISCAL (EXIME DEL IMPUESTO INMOBILIARIO PROVINCIAL AL TURISMO). Exp: 51603 – Fecha de ingreso: 15-5-23
Servicio de Justicia
- POR EL CUAL SE MODIFICAN LOS ARTÍCULOS 26°, 27° Y 29° DE LA LEY PROVINCIAL 12.734 (CÓDIGO PROCESAL PENAL DE LA PROVINCIA DE SANTA FE). Exp: 51363 – Fecha de ingreso: 26-4-23
Producción
- POR EL CUAL SE ESTABLECEN LAS NORMAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DESTINADOS AL ENGORDE DE GANADO INTENSIVO BOVINO DE CORRAL, INSTALADOS O A INSTALARSE EN LA PROVINCIA. Exp: 50962 – Fecha de ingreso: 14-3-23
- POR EL CUAL SE CREA EL REGISTRO DE MERCADOS MAYORISTAS FRUTIHORTÍCOLAS DE LA PROVINCIA DE SANTA FE. Exp: 50960 – Fecha de ingreso: 14-3-23
Salud
- POR EL CUAL SE ESTABLECE UN MARCO REGULATORIO PARA LA SALUD DIGITAL, ENTENDIÉNDOLA COMO LA INCORPORACIÓN DE TECNOLOGÍAS DIGITALES A LOS PROCESOS DE ATENCIÓN SANITARIA PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN. Exp: 50784 – Fecha de ingreso: 27-2-23
Trabajo
- POR EL CUAL SE ESTABLECE QUE EN LOS CONFLICTOS COLECTIVOS EN TRÁMITE POR ANTE EL MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, CONFORME A LA LEY PROVINCIAL 10468, EN QUE LOS TRABAJADORES REGISTRADOS NO PERCIBAN SUS SALARIOS, RECIBAN UN SUBSIDIO NO REINTEGRABLE EQUIVALENTE AL 50% DEL SALARIO MÍNIMO VITAL Y MÓVIL POR TRABAJADOR Y POR MES. Exp: 50963 – Fecha de ingreso: 14-3-23
- POR EL CUAL SE INCORPORA EL ARTÍCULO 5° BIS A LA LEY N° 12.958 (RÉGIMEN CONVENCIÓN COLECTIVA EN EL ÁMBITO PROVINCIAL, PARA LAS CONDICIONES LABORALES Y SALARIALES DE LOS GREMIOS DOCENTES) Exp: 50802 – Fecha de ingreso: 28-2-23