El senador Marcelo Lewandowski cuestionó el rumbo económico del Gobierno, durante la presentación en el Senado del informe de gestión del jefe de Gabinete, Diego Santilli. El planteo del legislador apuntó al corazón del modelo económico de este gobierno. Allí advirtió sobre la caída industrial, la pérdida de empleo y el avance de las importaciones. “¿De qué desarrollo hablan si cierran las industrias y se pierden miles de puestos de trabajo?”, fue el eje de su cuestionamiento.

Frente a las respuestas generales y la argumentación por parte del Jefe de Gabinete sobre el empleo generado por el RIGI, Lewandowski presentó los datos de la realidad que se vive en la provincia de Santa Fe: "Tenemos 3.239 empleadores menos y 21.500 puestos registrados perdidos". Además advirtió que el desempleo en el Gran Rosario llegó al 11,5% y señaló el impacto sobre la metalmecánica, la línea blanca, el calzado y la petroquímica. “¿Qué generó el RIGI en cada provincia?”, preguntó, y reclamó que las inversiones se traduzcan en producción y trabajo argentino.

Lewandowski participó de la presentación del informe de gestión de Santilli.

Asimismo apuntó especialmente contra el RIGI por no garantizar la participación de empresas nacionales en los grandes proyectos de inversión. Mencionó el caso de Vicuña, en San Juan, donde se instalaron viviendas prefabricadas chinas pese a existir fabricantes argentinos. También denunció la importación de galpones y maquinaria mientras las industrias locales dejan de trabajar. "En mi provincia hay empresas importantes que construyen galpones, pero ahora hasta se importan galpones de China para armarlos. ¿Qué están haciendo las empresas santafesinas? No trabajan", manifestó.

Lewandowski también cuestionó los costos energéticos, la concesión de rutas nacionales y el destino de los fondos del impuesto a los combustibles. Denunció que menos del 25% de esa recaudación se utiliza para Vialidad y que las ciudades del interior no reciben subsidios al transporte. Además alertó sobre la falta de obras hídricas en Santa Fe y el Litoral. Finalmente reclamó respuestas por las demoras en la atención de turnos del PAMI, el recorte de medicamentos crónicos en el Plan Remediar y la falta de asunción de responsabilidades políticas por parte del Ministerio de Salud frente a las muertes vinculadas al fentanilo adulterado.