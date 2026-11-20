Por Santotomealdía

El Gobierno provincial informó que durante 2026 se registraron 696 aprehensiones y 67 allanamientos de la Policía de Investigaciones (PDI) en nuestra ciudad. Los datos fueron difundidos este viernes por Virginia Coudannes, vocera del Gobierno de Santa Fe, durante un nuevo operativo de saturación policial desplegado en la zona de avenida Luján y La Rioja.

En diálogo con Santotomealdía, la funcionaria detalló que en lo que va del año se realizaron 107.000 identificaciones de personas, más de 11.000 identificaciones de vehículos y se secuestraron 43 armas de fuego. Además, precisó que los 67 allanamientos efectuados por la PDI derivaron en 62 aprehensiones. Según indicó, la cantidad de armas incautadas ya supera la registrada durante todo 2025.

El despliegue de este viernes fue dispuesto por el Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia y contó con la participación de efectivos de la Unidad Regional I y distintas áreas operativas de la Policía. Según explicó Coudannes, los operativos de saturación buscan reforzar la presencia policial tanto en corredores comerciales como en el interior de los barrios, mediante patrullajes, controles vehiculares e identificación de personas.

La vocera señaló que estas intervenciones forman parte del Plan de Seguridad provincial y que su planificación contempla los planteos realizados por comerciantes, instituciones y asociaciones vecinales. En ese sentido, mencionó los pedidos de mayor presencia policial formulados en el Consejo de Seguridad Local y en los talleres vinculados al sistema de emergencias 911 que se desarrollaron en nuestra ciudad.

Al ser consultada sobre la situación de la seguridad, Coudannes sostuvo que el Gobierno realiza un monitoreo permanente de los robos y hurtos, delitos que, según explicó, presentan cambios en sus modalidades y lugares de ocurrencia. «El delito predatorio, el robo, el hurto va mutando, se va mudando», afirmó. También señaló que las autoridades están prestando especial atención a la sustracción de cables y cobre, así como al robo de teléfonos celulares.

En relación con estas modalidades delictivas, la funcionaria mencionó inspecciones, allanamientos y controles en desarmaderos como parte de las acciones que lleva adelante la Provincia. Finalmente, remarcó que los operativos de saturación combinan controles en arterias comerciales y rutas con presencia policial en los barrios, en respuesta a las demandas planteadas por distintos sectores de la comunidad.