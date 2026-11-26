El gobernador Maximiliano Pullaro encabezó la entrega de 13 ambulancias para las localidades de Santa Fe, Sauce Viejo, Laguna Paiva, Llambi Campbell, Candioti y Nelson, fortaleciendo así la red de emergencias y traslados en el departamento La Capital. Las nuevas unidades son parte de la compra de 103 móviles que realizó este año el Gobierno Provincial, y que se suman a las 174 incorporadas en 2025.

El acto se realizó este jueves en la explanada del Cemafe “Héroes de Malvinas”, en la capital santafesina, donde estuvo acompañado de la ministra de Salud, Silvia Ciancio; el intendente de Santa Fe, Juan Pablo Poletti; el senador por el departamento La Capital, Julio “Paco” Garibaldi; el secretario de Logística Integrada y Articulación de Redes del Ministerio de Salud, Jorge Stettler; además de funcionarios provinciales, intendentes y presidentes comunales de las localidades beneficiadas, equipos de salud y del SIES 107, entre otras autoridades.

Pullaro sostuvo que la entrega de nuevas unidades es una forma de “sentir cómo se consolidan en el tiempo los avances de la gestión”. En ese sentido, destacó: “Podemos decir con mucho orgullo que tenemos el sistema de salud pública más robusto de la República Argentina”.

“Por más que hayamos sufrido muchos recortes por parte del orden nacional, muchos han mirado para otro lado, y asumimos con un sistema prácticamente devastado; hoy no estamos en el mejor de los mundos, pero la cosa está cambiando poco a poco con mucha inversión del Estado”, valoró.

El gobernador hizo referencia a la creciente demanda y la atención en la salud pública, recordando que “hace 3 años teníamos 250.000 traslados por año, y hoy tenemos más de 470.000. Teníamos consultas por 9,5 millones en el 2023, y este año vamos a superar las 13 millones de consultas”. A lo cual se le suma mayor demanda de medicamentos y también de alimentos.

Ante esa situación, “en la provincia de Santa Fe, ningún santafesino que lo necesita se va a la casa sin su medicamento o sin su alimento. Porque ese es el modelo que nosotros queremos mostrar: que en momentos difíciles, el Estado tiende una mano a lo que más lo necesitan”, enfatizó.

Decisión política

En esa misma línea, Ciancio recordó que al asumir en diciembre de 2023, “había 3 móviles operativos en la ciudad de Santa Fe, y 3 en la región. Gracias a los trabajadores rápidamente pudimos duplicar esa flota porque en 10 días arreglaron las ambulancias. Había desesperanza, apatía, y nosotros dijimos que a esto lo íbamos a cambiar con mucha responsabilidad y prudencia. Y hoy tenemos 15 ambulancias operativas en la ciudad de Santa Fe. Eso no se hace sin decisión política, y tenemos a nuestro gobernador que claramente nos acompaña”.

La ministra de Salud destacó que en el área la provincia lleva adelante “una inversión histórica de más de $27.000 millones; y lo hacemos cumpliendo con la palabra, que es otro mandato del gobernador: no prometemos nada que no podamos cumplir”. “La realidad es que mientras en otras esferas gubernamentales se niega, se recorta, se grita, nosotros en la provincia de Santa Fe, gracias al gobernador Pullaro, planificamos, invertimos y trabajamos todos los días para que los usuarios del sistema de salud, en un momento tan sensible y tan complejo, reciban de la provincia de Santa Fe el mejor proceso de cuidado que podemos dar”, agregó.

Por su parte, Stettler indicó que la incorporación de nuevas ambulancias significa “una herramienta de trabajo que nos garantiza poder lograr que los ciudadanos de la provincia puedan acceder al sistema de salud y que nosotros podamos tener una respuesta de calidad segura”.

La salud como prioridad

El intendente Poletti valoró el sistema de salud santafesino como “un ejemplo en el país”, destacando el trabajo coordinado con el Ministerio de Salud: “Se articulan políticas públicas y los distintos programas que tenemos tanto municipales como provinciales. Tenemos un trabajo conjunto con los ministerios, con los centros de salud, con los hospitales, y eso se valora un montón”.

Por su parte, el senador Garibaldi dijo que “esta nueva entrega que lleva adelante el Gobierno de la Provincia es una más de una sana costumbre que estamos teniendo en este período, que es fortalecer el sistema de salud. En Santa Fe la salud no se negocia, no se discute, la salud pública fue, es y tiene que seguir siendo por siempre una prioridad”.