Un incendio en una formación del ferrocarril Mitre obligó a evacuar a 219 pasajeros durante la mañana de este jueves, luego de que el tren chocara contra unas chapas sueltas que obstruían las vías en el barrio porteño de Colegiales. El episodio generó una densa columna de humo en el interior de los vagones y un principio de incendio debajo de la unidad.

El hecho ocurrió poco después de las 5.30, entre las estaciones Colegiales y Carranza. Según las primeras informaciones, la formación impactó contra los elementos metálicos que estaban sobre el tendido ferroviario y no pudo evitar el choque. Tras el impacto, los pasajeros advirtieron chispazos y comenzaron a sentir olor a quemado, mientras el humo se extendía por los vagones.

La situación provocó momentos de tensión entre quienes viajaban en el tren. Algunos pasajeros relataron que las puertas automáticas no podían abrirse y que debieron permanecer dentro de la formación durante aproximadamente 20 minutos, hasta que llegaron los equipos de emergencia y se pudo realizar la evacuación.

El operativo estuvo a cargo del SAME, Bomberos y la Policía de la Ciudad. De acuerdo con el titular del servicio de emergencias médicas, Alberto Crescenti, 219 personas fueron evacuadas. Tres de ellas necesitaron recibir oxígeno en una ambulancia por cuadros de ataque de pánico y lipotimia, aunque ninguna requirió traslado a un hospital.

En total, el SAME desplegó unos 50 móviles y 114 agentes para asistir a los pasajeros. El operativo concluyó poco antes de las 8, una vez que se confirmó que no quedaban personas dentro de la formación.

Los testimonios de quienes viajaban en el tren dieron cuenta del temor que generó el episodio. Uno de los pasajeros contó que primero escucharon un fuerte impacto y luego comenzaron a ver chispas y humo. También describió gritos y personas desesperadas que no sabían cómo salir de los vagones.

Otro pasajero, que viajaba en el segundo coche, relató que una mujer se desmayó durante el incidente y que, ante la imposibilidad de bajar de la formación, se comunicó con su familia para avisar lo que estaba ocurriendo.

Desde Trenes Argentinos indicaron que las causas por las que había chapas sobre las vías todavía son materia de investigación. Para permitir el ingreso de los equipos de emergencia, fue necesario interrumpir previamente la alimentación eléctrica del tercer riel, que suministra energía a las formaciones.