Franco Colapinto afrontará este fin de semana un nuevo compromiso en la Fórmula 1, cuando se dispute el Gran Premio de Qatar, correspondiente a la vigésima segunda y penúltima fecha de la temporada. El piloto argentino de Alpine llegará a la cita en Lusail después de conseguir un sexto puesto en Las Vegas, resultado que le permitió volver a sumar puntos tras seis carreras.

La actividad se desarrollará en el Circuito Internacional de Lusail, un trazado de 5.418 metros de extensión y 16 curvas. El cronograma comenzará el viernes con las dos primeras sesiones de entrenamientos, continuará el sábado con la última práctica y la clasificación, y tendrá su cierre el domingo con la carrera principal.

Colapinto buscará conseguir su primer resultado puntuable en el circuito qatarí. Será su tercera participación en este Gran Premio: en 2024 abandonó luego de verse involucrado en un choque durante la primera vuelta, mientras que en 2025 terminó en el decimocuarto puesto.

El argentino llega con el impulso de su actuación en Las Vegas, donde finalizó sexto y cortó una racha de seis fechas sin sumar unidades, que había comenzado en Azerbaiyán y continuado en Singapur, Estados Unidos, México, Brasil y Malasia.

En cuanto al campeonato, el italiano Kimi Antonelli, de Mercedes, ya se consagró campeón. Detrás de él se ubican Max Verstappen (Red Bull), Lewis Hamilton (Ferrari), George Russell (Mercedes) y Lando Norris (McLaren), quienes completan los primeros cinco puestos de la clasificación.

El cronograma del Gran Premio de Qatar

Todos los horarios corresponden a Argentina.

Viernes 27 de noviembre

10.30: primera práctica libre.

14.00: segunda práctica libre.

Sábado 28 de noviembre

11.30: tercera práctica libre.

15.00: clasificación.

Domingo 29 de noviembre