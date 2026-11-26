La polémica por el destino de las reservas de oro del Banco Central volvió a generar un fuerte enfrentamiento entre el oficialismo y la oposición. Esta vez, el intercambio tuvo lugar durante la presentación del informe de gestión del jefe de Gabinete, Diego Santilli, ante el Senado, donde legisladores peronistas reclamaron precisiones sobre la ubicación de los lingotes y cuestionaron las decisiones adoptadas por el Gobierno.

La discusión comenzó cuando la senadora del PJ Florencia López interpeló al funcionario con una serie de preguntas sobre el tema. "¿Dónde está el oro de los argentinos?", planteó, y acusó a la administración de Javier Milei de haber puesto en riesgo las reservas del país. Luego, quiso saber si el Ejecutivo tenía previsto utilizar ese activo como garantía.

En su respuesta, Santilli aseguró que las reservas de oro están "perfectamente cuidadas" y explicó que una parte de las tenencias permanece en las bóvedas del Banco Central, mientras que otra se encuentra depositada en el Banco de Pagos Internacionales (BIS), con sede en Basilea, Suiza.

Para respaldar su explicación, el jefe de Gabinete hizo referencia a un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) y les pidió a los senadores que lo consultaran. Sin embargo, también recurrió a una ironía para responder a los cuestionamientos: "Parece que vieron La casa de papel y que se fumaron el oro".

La contestación provocó la reacción del jefe del bloque peronista en la Cámara alta, José Mayans, quien sostuvo que el Gobierno trasladó el oro al exterior apenas asumió. "Ustedes asumieron y dos días después sacaron el oro de Argentina, lo llevaron a Inglaterra y lo fundieron", afirmó. Además, pronosticó que "ese oro nunca más va a volver a la Argentina".

El intercambio también tuvo repercusiones fuera del recinto. Mientras Santilli continuaba con su exposición, la Oficina de Respuesta Oficial de la República Argentina publicó un mensaje en la red social X en el que respaldó la explicación del jefe de Gabinete. La cuenta oficial sostuvo que el funcionario había despejado las dudas sobre el destino de las reservas con el informe de la AGN y reiteró que el oro se encuentra resguardado entre las bóvedas del Banco Central y el BIS de Basilea.

La publicación fue compartida por el presidente Javier Milei, quien aprovechó para cuestionar a quienes mantienen los reclamos sobre el tema. "Es de no creer que sigan con la opereta del oro... cada día más patéticos... Lo que sucede es que el ladrón cree a todos de su misma condición... CIAO!", escribió el mandatario.

De esta manera, el destino y la custodia del oro argentino volvieron a convertirse en un punto de confrontación política entre el Gobierno y los bloques opositores, en medio de la exposición de Santilli ante los senadores.