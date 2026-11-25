Al menos 30 personas murieron y más de 20 resultaron heridas este miércoles tras la explosión y el incendio de un camión cisterna en la carretera de circunvalación de El Cairo, Egipto. El siniestro se produjo en el distrito de Warraq, en la gobernación de Guiza, y provocó un incendio de grandes dimensiones que alcanzó a otros vehículos. Según informó la Fiscalía Pública, 27 autos y motocicletas quedaron calcinados.

El balance de víctimas fue actualizado durante la jornada por las autoridades. En un primer reporte, el Ministerio de Salud y Población había informado sobre 15 heridos, pero posteriormente la Fiscalía elevó esa cifra a 25 personas lesionadas. El número de fallecidos, en tanto, fue señalado como preliminar y podía aumentar debido a la gravedad del episodio.

Aunque las causas todavía no habían sido confirmadas oficialmente, las primeras investigaciones apuntaban a una falla en el sistema de dirección del camión. Una fuente de seguridad consultada por la agencia EFE indicó que el vehículo, que transportaba bombonas de gas, habría sufrido un desperfecto que provocó que el conductor perdiera el control.

De acuerdo con esa versión, el camión se desvió de su trayectoria, chocó contra una barrera de hormigón y explotó tras el impacto. La llamarada se extendió rápidamente y alcanzó a numerosos vehículos que circulaban por la carretera en ese momento.

Otros medios egipcios e internacionales también informaron sobre la pérdida de control del vehículo, aunque hubo diferencias respecto de la carga que transportaba. Mientras el diario Ahram mencionó productos petrolíferos, Associated Press y Bloomberg lo describieron como un camión cisterna de combustible.

El diario estatal Akhbar al-Youm señaló, citando a un funcionario del Ministerio de Petróleo cuya identidad no fue revelada, que el vehículo pertenecía a un contratista privado del sector. Por su parte, la Fiscalía Pública confirmó que se iniciaron análisis de ADN para identificar a las víctimas, en el marco de las tareas posteriores al incendio.

El accidente ocurrió cerca del túnel 10, en el distrito de Warraq, una zona densamente poblada del área metropolitana de Guiza, dentro del Gran Cairo. Para asistir a las víctimas, el Ministerio de Salud desplegó 39 ambulancias, que trabajaron junto con equipos de Protección Civil y Bomberos.

Los heridos fueron trasladados a los hospitales Zayed, Al Wara e Imbaba, ubicados al oeste de la capital egipcia. El ministro de Salud, Jaled Abdelgafar, supervisó el operativo y aseguró que se mantenía la coordinación con las distintas autoridades para garantizar la atención médica de los afectados.

Testigos citados por Associated Press describieron escenas de gran conmoción, con equipos de rescate que retiraban personas de los vehículos incendiados mientras los bomberos intentaban controlar las llamas. Cientos de personas se congregaron en las inmediaciones del lugar, en el área de Imbaba.

Tras conocerse el accidente, el presidente de Egipto, Abdel Fattah el-Sisi, expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas mediante un comunicado. Mientras tanto, las autoridades continuaban con las tareas de investigación y el seguimiento de las personas hospitalizadas.

Los siniestros viales representan un problema recurrente en Egipto, donde miles de personas mueren cada año en accidentes de tránsito. Entre los factores que suelen mencionarse figuran el exceso de velocidad, el estado de las rutas, la falta de mantenimiento de los vehículos y el incumplimiento de las normas de seguridad.