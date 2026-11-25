La primera presentación de Diego Santilli como jefe de Gabinete ante el Senado estuvo marcada por una fuerte defensa de la gestión de Javier Milei. En un extenso informe, que pronunció previo a comenzar a responder unas 1200 preguntas, el funcionario destacó los resultados económicos y las políticas de seguridad del Gobierno, reivindicó el rumbo adoptado desde diciembre de 2023 y cuestionó los pronósticos que anticipaban una crisis institucional durante los primeros meses de la administración libertaria.

"El presidente Javier Milei cumplió con su compromiso de poner orden en el país. No se cayó a los seis meses de gobierno y hoy va por la reelección", sostuvo Santilli durante su exposición, en la que también afirmó que el mandatario está cumpliendo con el objetivo por el que fue elegido.

El funcionario abrió su discurso ante los senadores señalando que concurría al recinto para rendir cuentas sobre la marcha de la gestión, en cumplimiento del artículo 101 de la Constitución Nacional. La sesión fue encabezada por la vicepresidenta Victoria Villarruel y Santilli estuvo acompañado por el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt, y el secretario de Coordinación de Gabinete del Interior, Gustavo Coria.

Durante su intervención, el jefe de Gabinete cuestionó las advertencias que se habían formulado al comienzo de la administración de Milei. Recordó que distintos sectores pronosticaban un estallido social, dificultades para sostener el Gobierno y obstáculos para aprobar leyes en el Congreso.

"Muchos dijeron que si hacía lo que prometía, el gobierno de Milei volaba por los aires. Dijeron que iba a haber un estallido. Dijeron que no iba a durar seis meses. Dijeron que le iban a tomar las calles", expresó. Y agregó: "No hubo estallido: hubo crecimiento. No se cayó a los seis meses: hoy va por la reelección".

Santilli también defendió las medidas adoptadas para recuperar el orden público y reducir el tamaño del Estado. En ese marco, sostuvo que el Gobierno recibió un país con desequilibrios económicos, restricciones cambiarias y comerciales, problemas de abastecimiento y servicios públicos deteriorados.

"Era el hazmerreír del mundo: cepos, regulaciones, parches, default, sin nafta, sin luz, y como en todo país sin orden la única salida era Ezeiza. Fue la peor herencia que recibió un Gobierno en los últimos cuarenta años. Eso recibió Milei y lo ordenó", afirmó.

Los indicadores económicos y las inversiones

En materia económica, Santilli enumeró una serie de indicadores que presentó como resultados de la gestión. Entre ellos, mencionó la reducción de la inflación anual del 211% al 30%, la caída de la pobreza del 57% al 32% y la continuidad de tres años consecutivos de superávit financiero.

También destacó que el Gobierno redujo o eliminó 25 impuestos, una medida que, según afirmó, representó una devolución de recursos equivalente a casi cuatro puntos del PBI. "Son 28.000 millones de dólares recuperados para los argentinos", sostuvo.

En cuanto a las inversiones y el comercio exterior, resaltó la aprobación de 30 proyectos bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), por un monto cercano a los 80.000 millones de dólares. Además, señaló que las exportaciones argentinas alcanzaron los 87.000 millones de dólares durante los primeros diez meses del año.

El jefe de Gabinete también cuestionó el funcionamiento del Estado antes de la llegada de Milei al poder y mencionó, entre otros problemas, las rutas abandonadas, las obras inconclusas, las dificultades en hospitales y escuelas y las restricciones para acceder a productos y servicios.

La defensa de la política de seguridad

Otro de los ejes de la exposición fue la seguridad. Santilli aseguró que durante la actual gestión se pasó de más de 9.000 piquetes a ninguno y destacó que Argentina alcanzó la tasa de homicidios más baja de su historia. También informó que durante este año se realizaron más de 17.000 procedimientos contra el narcotráfico.

En ese tramo, el funcionario apuntó especialmente contra la situación del delito en la provincia de Buenos Aires y comparó ese escenario con las medidas implementadas en Rosario para combatir el narcotráfico. Sus declaraciones generaron cuestionamientos del presidente del bloque Justicialista, José Mayans, ante quien Santilli manifestó su disposición a debatir sobre el tema.

"El que las hace las paga", afirmó, y luego insistió en que las políticas aplicadas en Rosario pueden replicarse en otros puntos del país. "Rosario dejó de ser la capital del narcotráfico. Y si se pudo en Rosario, se puede en cualquier lugar de la Argentina. Se puede en el conurbano", expresó.

El cierre de la exposición y las preguntas de los senadores

En el tramo final de su discurso, Santilli volvió a respaldar el rumbo de la administración libertaria y sostuvo que Milei está sentando las bases para transformar el país. "Cuando se escriba la historia de estos años, va a ser recordado como el presidente que se animó a ir a la raíz de los problemas y sentó las bases para que la Argentina vuelva a ser una potencia", afirmó.

El funcionario cerró su presentación con una frase en defensa de la continuidad del proyecto político: "Esta vez, la Argentina no vuelve para atrás. Esta vez, la Argentina va para adelante".

Tras la exposición inicial, Santilli deberá responder las preguntas de los senadores. Los legisladores habían presentado alrededor de 1.200 consultas, por lo que el intercambio posterior extenderá la sesión informativa.