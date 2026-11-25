Unión cerró su calendario futbolístico de 2026 con dos amistosos frente a 9 de Julio de Rafaela, en los que consiguió sendas victorias en el Predio Casa Unión. Con estos encuentros, el equipo de Leonardo Madelón completó una nueva etapa de trabajos antes de que el plantel profesional entre en período de licencia y comience a enfocarse en la próxima temporada.

Los partidos volvieron a servirle al entrenador rojiblanco para probar variantes, observar el rendimiento de distintos futbolistas y darles minutos a los juveniles que buscan ganarse un lugar en el equipo de Primera. Al igual que en los ensayos de la semana anterior, Madelón aprovechó la jornada para evaluar alternativas dentro del club.

En el primer encuentro, el Tatengue se impuso por 4 a 2, con goles de Cerrudo, Malcorra y un doblete de Ramírez. La formación inicial estuvo integrada por Meuli; Rubio, Schalbetter, Ludueña y Ayala; Malcorra, Giaccone, Mosqueira y Cuello; Cerrudo y Ramírez. Luego ingresaron Juan de Dios Pintado, Benavídez y Pueba.

El segundo partido también terminó con triunfo rojiblanco, esta vez por 4 a 1. Aguirre marcó por duplicado, mientras que Pintado y Pérez completaron la cuenta. Unión salió a la cancha con Kuverling; Pintado, Fagioli, Ferronato y Zenclussen; Schaper, Peresutti, Luna Diale y Grella; Tarragona y Aguirre. Durante el encuentro ingresaron Isonio, Pérez e Iacono.

Una de las novedades de la jornada fue la presencia de Cristian Tarragona, quien participó del segundo amistoso y sumó minutos por primera vez en esta serie de ensayos. El delantero de 35 años finalizará su contrato el próximo 31 de diciembre y su continuidad aparece como una de las principales prioridades de la dirigencia de cara a 2027. Las negociaciones para renovar el vínculo atraviesan una etapa decisiva.

Con estos compromisos, el plantel profesional transita su última semana de entrenamientos antes de quedar licenciado. La fecha prevista para el regreso es el sábado 26 de diciembre, cuando comenzará la pretemporada en el Predio Casa Unión. El horario de la primera práctica todavía no fue confirmado.

Durante el receso, el cuerpo técnico encabezado por Madelón, la dirigencia y la Secretaría Técnica continuarán trabajando en la conformación del plantel. La agenda incluye resolver las renovaciones pendientes, definir posibles desvinculaciones y avanzar en las negociaciones por los refuerzos solicitados por el entrenador.

Así, mientras los amistosos ante 9 de Julio le permitieron al DT seguir observando jugadores y alternativas, Unión comienza a cerrar el año con la mirada puesta en el armado del equipo que afrontará los desafíos de la temporada 2027.