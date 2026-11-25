La Selección Argentina Sub 17 consiguió una agónica clasificación a los 16avos de final del Mundial 2026. El equipo dirigido por Diego Placente reaccionó después de estar en desventaja, remontó el marcador y terminó igualando 3 a 3 frente a Dinamarca, un resultado que le permitió avanzar de ronda como uno de los mejores terceros del certamen.

Los goles de Giovanni Baroni, Juan Cruz Policella y Alan Alcaraz fueron determinantes para que la Albiceleste rescatara un punto en el cierre de la fase de grupos y asegurara su continuidad en la competencia que se disputa en Qatar.

El recorrido argentino en el Grupo C había comenzado con una derrota por 2 a 0 ante Australia. Luego, el seleccionado se recuperó con un triunfo por 2 a 1 frente a Mozambique y llegó al último compromiso obligado a conseguir un resultado que le permitiera mantener sus posibilidades de clasificación.

Ante Dinamarca, Argentina tuvo la iniciativa durante buena parte del encuentro, aunque en la primera etapa le costó transformar sus aproximaciones en situaciones concretas. Baroni, Policella y Matheo Machuca contaron con oportunidades para abrir el marcador, pero se encontraron con intervenciones del arquero Elias Medina Hansen y con remates que no tuvieron destino de gol.

En el complemento, Placente movió el banco con los ingresos de Tiziano Goytia y Mateo Sánchez, y el equipo encontró mayor profundidad. A los 55 minutos, Policella tuvo una primera chance con un disparo que pasó cerca del primer palo. Poco después, una combinación entre Escobar y el delantero terminó con un centro atrás que Baroni conectó de zurda. La pelota se desvió y terminó en el fondo de la red para el descuento argentino.

La reacción continuó y, a los 61 minutos, Policella marcó el empate 2 a 2. El atacante recibió dentro del área, engañó a su marcador con un amague y definió con un remate cruzado.

La remontada se completó apenas unos minutos más tarde. Alcaraz tomó la pelota en tres cuartos de cancha, encontró espacio para avanzar y sacó un potente derechazo al ángulo para establecer el 3 a 2 y desatar el festejo argentino.

Sin embargo, Dinamarca no se dio por vencida. A los 69 minutos, Goytia estuvo cerca de ampliar la diferencia, pero el arquero Elias Warming Petersen evitó el cuarto tanto. Y a los 77, el conjunto europeo llegó al empate definitivo: Omran Khatar culminó una buena jugada colectiva con un remate bajo y cruzado que superó al arquero Reigia.

En los minutos finales, Argentina priorizó conservar el resultado. Consciente de que el empate le alcanzaba para avanzar y que una derrota podía dejarlo eliminado, el seleccionado se replegó y resistió los últimos intentos daneses hasta el pitazo final.

De esta manera, la Sub 17 terminó tercera en el Grupo C y logró meterse en los 16avos de final como uno de los mejores equipos ubicados en esa posición.