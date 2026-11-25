La Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales de la Provincia de Santa Fe (FESTRAM) denunció incumplimientos por parte del Ejecutivo Municipal de Funes y expresó su respaldo al reclamo que lleva adelante el sindicato ASOEM de esa ciudad, junto a la Regional Sur. El conflicto, según señalaron desde la organización gremial, lleva varios meses sin una resolución integral.

A través de un comunicado, FESTRAM informó que representantes sindicales se presentaron en las instalaciones de la Municipalidad de Funes a la espera de ser recibidos por el intendente, con el objetivo de obtener respuestas a los reclamos planteados y exigir el cumplimiento de compromisos que, según sostienen, fueron asumidos por las autoridades locales.

En ese marco, el secretario general de la Federación, Jesús Monzón, ratificó que la entidad mantendrá la presencia gremial en el edificio municipal hasta que se habilite una instancia formal de diálogo. "Hasta que nos atiendan, nos vamos a quedar, si es necesario vamos a dormir adentro de la Municipalidad", afirmó.

Entre los principales puntos del reclamo, el gremio mencionó el pago de los feriados trabajados, la devolución de los descuentos correspondientes a un día y al presentismo, que considera indebidos, y el respeto a la representación sindical de ASOEM Funes.

Desde FESTRAM señalaron que la falta de respuestas prolonga una situación que, a su entender, afecta los derechos e intereses de los trabajadores municipales. Si bien remarcaron la importancia del diálogo institucional para resolver el conflicto, reclamaron que las autoridades municipales demuestren voluntad de negociación y cumplan los compromisos pendientes.

Por último, la Federación exigió una respuesta del Ejecutivo de Funes y soluciones concretas para destrabar una disputa que, de acuerdo con lo expresado en el comunicado, lleva meses sin resolverse en su totalidad.