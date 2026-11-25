Los ministros de Economía, Pablo Olivares, y de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, junto al subsecretario de Ingresos Públicos, Florencio Galíndez, y la directora de la Administración Provincial de Impuestos (API), Daniela Bosco, presentaron la Ley Tributaria 2027. Durante el lanzamiento, señalaron que amplía los beneficios de baja de impuesto que se llevan adelante este año y que en 9 meses permitieron a las empresas santafesinas ahorrarse más de $ 70.000 millones, estimándose para todo 2026 un ahorro de $ 110.000 millones.

La ley, que deberá ser tratada y sancionada por la Legislatura provincial. se confeccionó en base a cuatro puntos esenciales, según se detalló de manera oficial. Ellos son: bajar los impuestos y ampliar los beneficios tributarios, especialmente en Ingresos Brutos; promover las actividades productivas, incentivando la generación de empleo e impulsando el desarrollo económico; sostener la estabilidad fiscal para las Pymes santafesinas y acompañar el desendeudamiento de las familias. “Este es un momento para seguir demostrando y confirmando que en Santa Fe producir, invertir y dar trabajo cuesta menos. Y esto es un dato importante para tener en cuenta”, destacó Puccini durante la conferencia de prensa ofrecida en Casa de Gobierno.

Al igual que este año, aquellas empresas que aumenten su dotación de personal, podrán descontar del pago de Ingresos Brutos el sueldo de los nuevos empleados que contraten en el 2027. Para el próximo año además, el sector de logística tendrá una reducción del 4,5 % al 2 % en función del personal ocupado en la provincia de Santa Fe. “Ya para 2026 tenemos números concretos: 10.488 nuevos puestos de trabajo que permitieron deducir a los empleadores 38.714 millones de pesos ahorrando ingresos brutos mediante esa medida”, mencionó Olivares.

También las empresas santafesinas podrán continuar deduciendo hasta un 30 % de Ingresos Brutos, descontando el pago del consumo de energía eléctrica. Para el 2027 se amplió el universo de beneficiarios, incluyendo a los servicios de industria y a los prestadores de Servicios de Atención a Ancianos, Menores y/o mujeres con alojamiento. En este sentido, durante el corriente año “5.000 comercios e industrias ya lo han utilizado, con un impacto fiscal de 27.000 millones de pesos”, dijo Olivares. Pero además, para los prestadores de servicios de discapacidad, se amplió hasta el 50% el margen de descuento de Ingresos Brutos, con el pago de la energía eléctrica.

No pagarán Ingresos Brutos ni sellos

Se determinó que no van a pagar Ingresos Brutos ni Sellos los préstamos para precancelar deudas de gente en estado de morosidad, préstamos en el marco de programas productivos, préstamos prendarios para la adquisición de nuevas unidades para servicio de transporte de pasajeros ni los créditos hipotecarios.

Más inversión, más incentivos, menos impuestos

Las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) podrán utilizar hasta el 50 % de las nuevas inversiones que realicen en sus empresas como pago de Ingresos Brutos. Y Mipymes, cooperativas y asociaciones que realicen trabajos de editoriales y librería, no pagarán Impuesto Inmobiliario.

Más producción, más beneficios

Para los sectores agropecuario, industria, comercio, transporte, hotelería y servicios de alojamiento se mantienen los beneficios de este año, sumando incluso beneficios. En el caso del comercio, se amplió el límite de facturación hasta $ 400 millones al año, para reducir la alícuota de Ingresos Brutos al 2,5 %. Para las concesionarias se ampliaron los créditos fiscales para la venta de unidades que se registren y paguen patente en Santa Fe.

Tanto Comercio, como Hoteles y Servicios de Alojamiento, mantienen la posibilidad de descontar de Ingresos Brutos el 100 % de lo que abonan de Inmobiliario. En el caso de Transporte Servicio de taxis, remises y servicios de aplicaciones; y transporte de carga de leche fluida, podrán descontar de Ingresos Brutos el 100 % de lo abonado en Patente, mientras que para el resto de transporte de carga y comercio mayorista, el 70 % de lo abonado por Patente.

Un impacto de 175 mil millones de pesos

Puccini mencionó que “para 2026 habíamos pronosticado un alivio fiscal de entre 70.000 y 80.000 millones de pesos, pero hoy podemos confirmar que rondará casi los 110.000 millones que la Provincia va a dejar de recaudar. Son alivios tributarios y recursos que en definitiva terminan quedando en el sector productivo o en las mismas familias”, y aseguró que en 2027 “la idea es lograr un impacto de casi 175.000 millones de pesos”.

Finalmente, Puccini destacó que este esfuerzo que el Gobierno de Santa Fe hace a través de la Ley Tributaria -superadora de las de años anteriores-, se suma a “toda la inversión en infraestructura que se está haciendo en la Provincia en tres años consecutivos, y también a un plan de financiamiento muy importante, siendo estas herramientas muy importantes atendiendo a la competitividad que hoy se está buscando en la República Argentina”, concluyó.