En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP) se movilizó ante la Secretaría de Mujeres, Género y Diversidad de la provincia, donde presentó un documento en el que denunció el desmantelamiento de las políticas de género por parte del Gobierno provincial.

Con el acompañamiento de la Asamblea Ni Una Menos, el gremio reclamó políticas públicas urgentes e integrales para prevenir las violencias y cuestionó las medidas que, según sostiene, afectan los salarios de las docentes por maternar, adoptar, asumir tareas de cuidado o atravesar situaciones de violencia de género.

En el documento dirigido a la secretaria Andrea Travaini, SADOP expresó su preocupación por el crecimiento de los femicidios en territorio santafesino y denunció la eliminación de programas de prevención y protección. “Se han eliminado dispositivos territoriales, equipos interdisciplinarios y diversas líneas de articulación mutua entre organizaciones y Estado”, señaló el sindicato.

El gremio recordó que estos cuestionamientos ya fueron planteados en reiteradas oportunidades ante las autoridades provinciales, tanto durante la gestión de Alicia Tate al frente de la Secretaría como en la de Andrea Travaini.

Fuertes cuestionamientos al presentismo y a las Juntas Médicas

Uno de los principales puntos del documento está vinculado con el impacto de las políticas salariales sobre las trabajadoras de la educación. En particular, SADOP cuestionó el premio al presentismo, al sostener que implica una pérdida de ingresos para las docentes que solicitan licencias para cuidar a familiares enfermos, durante el embarazo, los primeros meses de crianza o ante situaciones de violencia de género.

Asimismo, denunció las consecuencias salariales que enfrentan las trabajadoras al solicitar licencias por adopción y cuestionó que las docentes víctimas de violencia de género queden excluidas de determinados mecanismos de asistencia económica de emergencia por su condición de asalariadas.

SADOP y la Asamblea Ni Una Menos reclamaron la declaración de la emergencia en violencia de género.

El sindicato también denunció “el manejo autoritario y arbitrario de las Juntas Médicas” y expresó su preocupación por el tratamiento que reciben las trabajadoras que atraviesan enfermedades oncológicas o situaciones graves de salud mental.

Desde SADOP recordaron que estos reclamos fueron formulados en la mesa paritaria, en audiencias interministeriales y en el ámbito judicial, además de distintas manifestaciones públicas, como radios abiertas, ruidazos y los denominados “maternazos”.

El reclamo por la emergencia en violencia de género

En consonancia con las demandas de la Asamblea Ni Una Menos, el sindicato exigió la implementación de políticas de prevención, protección, intervención y acompañamiento con carácter de emergencia. Además, advirtió sobre el agravamiento de las violencias domésticas en el contexto de la crisis hídrica que atraviesa la provincia.

Finalmente, SADOP ratificó su repudio a lo que calificó como “la violencia machista del Gobierno provincial” y reiteró su reclamo de políticas de resguardo integral hacia las mujeres y disidencias. “¡Basta de femicidios! ¡Emergencia en violencia de género!”, concluye el documento.