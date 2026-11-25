Por Santotomealdía



El río Salado descendió cinco centímetros en las últimas 24 horas en nuestra ciudad y este miércoles alcanzó una altura de 5,76 metros, según los datos difundidos por el Centro de Informaciones Meteorológicas (CIM) de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas de la Universidad Nacional del Litoral.

Se trata de la disminución diaria más pronunciada de las últimas jornadas, con un descenso acumulado de 12 centímetros desde el sábado. No obstante, el nivel del río permanece 1,06 metros por encima del umbral de alerta técnica, establecido en 4,70 metros para la estación hidrométrica local.

De acuerdo con los registros de los últimos días, el Salado pasó de los 5,88 metros del sábado a los 5,86 del domingo, mientras que el lunes se ubicó en 5,83 metros y el martes en 5,81 metros.

En tanto, las estaciones ubicadas aguas arriba mostraron un comportamiento dispar. Mientras que en Tostado, Paso de las Piedras y el arroyo Cululú se registraron incrementos de nueve, siete y cuatro centímetros, respectivamente, en Calchaquí, San Justo, Emilia y Recreo se verificaron nuevos descensos.

Nuestra ciudad continúa siendo la única de las ocho estaciones relevadas que supera su respectivo nivel de alerta técnica. Por su parte, Tostado alcanzó los 3,80 metros y se encuentra a 20 centímetros de ese umbral.

Los datos corresponden a las mediciones realizadas a las 0 horas de este miércoles 25 de noviembre, mediante el instrumental de la Red del Sistema de Alerta de la cuenca del río Salado, dependiente de la Secretaría de Recursos Hídricos de la Provincia.